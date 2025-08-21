El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento. Alejandro García (Efe)
LaLiga EA Sports

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

El director deportivo del Barça está a menos de dos semanas de firmar un verano prácticamente perfecto

Daniel Panero

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:07

El Barcelona vive un nuevo verano marcado por la incertidumbre. La entidad que preside Joan Laporta está pegada al teléfono móvil, con documentos entrando y ... saliendo a toda prisa en las oficinas y con Deco, el encargado de que todo cuadre, echando humo. El director deportivo azulgrana ha conseguido realizar fichajes importantes y varias salidas necesarias para plantarse en la recta final del mercado con muy pocos deberes por hacer. Estas son las carpetas abiertas que tiene Deco sobre la mesa a menos de dos semanas de que acabe el mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  3. 3 Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  4. 4

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado