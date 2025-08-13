Flick busca mejorar el rodillo

El Barcelona es el principal favorito para hacerse con el título de Liga. Lo es porque es el campeón y también porque ha conseguido mantener ... la base de futbolistas que maravilló el pasado año. Los Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Balde y compañía son un año mayores, cuentan con más experiencia y ahora tendrán, eso sí, más foco sobre ellos. Es la temporada de la consolidación del proyecto de Hani Flick, un año con la vista puesta en la ansiada Champions League, sí, pero también con la necesidad de volver a reinar en el campeonato doméstico.

Y es que el Barça lo tiene todo para ser campeón. Flick ha conseguido que toda la plantilla azulgrana esté enchufada y que, por primera vez en mucho tiempo, haya dos futbolistas por posición y el nivel del equipo no se resienta demasiado cuando hay cambios obligados o rotaciones. Es un equipo reconocible, que tiene una filosofía muy marcada y en la que todos los jugadores creen en lo que hacen. Los culés presionan en campo contrario, avasallan a sus rivales tras perder el balón y poseen mucho vértigo cuando tienen la pelota en los pies. Es un ritmo que sostienen durante 90 minutos y que ya les llevó el pasado año a ser el equipo más goleador del campeonato con 102 goles.

Esa ambición se pondrá a prueba este año en un equipo que ya sabe lo que es ganar, pero que todavía tiene matices a mejorar si quiere reinar en Europa y mantenerse en lo más alto en la Liga. El Barça dejó algunas dudas en la faceta defensiva y tampoco supo encontrar un plan B en determinados momentos en los que el fuelle parecía no llegar en la recta final de los partidos. Ese será el nuevo objetivo de Flick, que sabe que tiene en sus manos una máquina casi perfecta, pero que todavía puede añadir matices que completen todo lo bueno que ya ha sabido implementar en tiempo récord.

Con ese objetivo, el Barça se ha movido de forma quirúrgica en este mercado de fichajes. La situación económica del club no permite grandes dispendios, pero sí aprovechar oportunidades como las que los culés no han dejado pasar. Joan García promete ser un salto de calidad en la portería tras una temporada en la que Szczesny cumplió con el trámite, mientras que Rashford es un apuesta por un jugador que lleva tiempo lejos de su mejor nivel, pero al que todavía le queda fútbol en sus piernas. El ex del United es la cara nueva más llamativa, un jugador que todavía tiene solo 27 años y en el que tienen muchas esperanzas puestas en la Ciudad Condal.

Un once muy reconocible

El Barça 2025-26 será un equipo tremendamente versátil en cuanto a las piezas. Esa fue la idea de Flick el pasado año y los fichajes han ido orientados en esa dirección. La salida más significativa ha sido la de Iñigo Martínez al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Joao Félix. El ex del Athletic deja un vacío en el puesto de central izquierdo y su lugar deberá ser ocupado por un jugador que ya esté en la plantilla. Araujo, Christensen, Eric García y hasta Gerard Martín, que ya ha probado en ese rol en la pretemporada, optan a una posición que en este momento es la más abierta del once.

El sistema (4-2-3-1) Presión Si algo caracterizó al Barça campeón de Flick fue esa presión arriba que le permite ser letal si roba el balón en la salida de los rivales, aunque la defensa tan adelantada también genera mucho riesgo.

A partir de ahí, todos los elementos parecen claros. Joan García es el elegido para la portería, una apuesta importante del club este verano. Koundé, Cubarsí y Balde completan la zaga y en la medular Frenkie de Jong y Pedri parten con ventaja en un doble pivote en el que hay muchas alternativas. Marc Casadó, Gavi y el recuperado Marc Bernal aguardarán una oportunidad desde el banquillo.

Arriba, mientras tanto, las opciones se multiplican. Dani Olmo es el elegido para la mediapunta y el tridente Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski es inamovible a expensas de lo que pueda aportar un banquillo con más alternativas que nunca. Fermín, Ferran y Rashford son tres jugadores con gol, polivalencia para adaptarse a todos los perfiles y ganas de aprovechar todos los minutos para hacerse un sitio en el once. Así es el nuevo Barça, un equipo en el que si pestañeas te puedes perder algo importante, sobre todo cuando Lamine Yamal, la joya de la corona, está sobre el terreno de juego.

Once tipo:

Joan García, Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.