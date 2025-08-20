El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan García se dispone a sacar durante el Mallorca-Barcelona de la primera jornada de Liga. Miquel A. Borràs (Efe)
Análisis

Joan García cae de pie en el Barça

El guardameta demostró ante el Mallorca que puede adaptarse a las características del juego azulgrana

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:20

Joan García se ha adaptado a la perfección al Barcelona. El nuevo meta azulgrana, procedente del Espanyol, debutó en partido oficial contra el Mallorca ... y lo hizo en un encuentro cómodo, sí, pero en el que pudo demostrar que tiene todas las cualidades para ser un portero que ofrezca seguridad al proyecto de Hansi Flick. Ha caído de pie en el campeón de Liga y ni siquiera todo el ruido procedente de su inscripción ha desestabilizado a un cancerbero que puede ser el elegido para la próxima década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  2. 2

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  3. 3

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  4. 4 Liébana lucha por retener el turismo
  5. 5

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  6. 6

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  7. 7 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  10. 10

    Así están los Galeones de Vital Alsar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Joan García cae de pie en el Barça

Joan García cae de pie en el Barça