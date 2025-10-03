El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, durante el partido ante el PSG. Afp

Lamine Yamal recae de su lesión

El futbolista estará entre 2 y 3 semanas de baja y se perderá los encuentros con España tras ser convocado esta mañana

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:48

Comenta

Lamine Yamal no estará en el Sánchez Pizjuán para el partido del Barcelona ante el Sevilla. El futbolista azulgrana vuelve a tener molestias en el pubis, según informó el Barcelona a primera hora de la tarde en un comunicado. La entidad azulgrana señala que el '10' estará alrededor de dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego.

La noticia llegó horas después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo convocara para los próximos encuentros ante Georgia y Bulgaria, valederos para la clasificación para el Mundial del 2026.

Lamine Yamal abandonó la concentración de la selección el domingo 7 de septiembre con unas molestias en la espalda, controladas mediante un analgésico intramuscular. Días después, apareció un problema en el pubis, del que en la selección no se tenía conocimiento y por el que, como dejó claro Hansi Flick, se les llegó a hacer responsables. Ahora, Luis de la Fuente debe elegir a un extremo para cubrir la baja de Lamine Yamal.

El '10' del Barcelona ya se perdió cuatro encuentros, tres de Liga -Valencia, Getafe y Oviedo- y uno de Champions -Newcastle- por sus problemas en el pubis y reapareció el pasado domingo disputando media hora contra la Real Sociedad.

El pasado miércoles jugó los 90 minutos en el duelo de Champions contra el PSG y no terminó el partido ante los parisinos con buenas sensaciones y ahora ha trascendido que no estará a disposición de Hansi Flick. Este viernes ha regresado a la enfermería azulgrana y no viajará mañana con la expedición culé y tampoco atenderá los compromisos con la selección en este parón internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  3. 3

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  4. 4 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  5. 5

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  6. 6

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  7. 7 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería
  8. 8

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»
  9. 9 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  10. 10

    Veinte meses de prisión por traficar con cocaína en su peluquería de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Lamine Yamal recae de su lesión

Lamine Yamal recae de su lesión