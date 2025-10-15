El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Arda Güler celebra un gol con el Real Madrid. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

El momento más dulce de Arda Güler

Autor de cuatro goles y siete asistencias en lo que va de curso con el Real Madrid y la selección turca, solo se ha quedado sin marcar o asistir en seis de los catorce partidos que ha disputado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Arda Güler atraviesa el momento más dulce de su carrera. Asentado como uno de los jefes dentro del centro del campo en el nuevo Real ... Madrid de Xabi Alonso y líder también de una selección turca que pelea, en el mismo grupo que España, por estar presente en el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el zurdo de Altindag se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

