Jornada 9 'Bola de partido' para Lopetegui Reuters En un momento crítico y pendiente de un ultimátum, el técnico del Madrid comienza a jugarse el puesto contra el Levante AMADOR GÓMEZ Madrid Sábado, 20 octubre 2018, 09:58

Aunque el ultimátum definitivo está fijado supuestamente para el clásico del 28 de octubre, tras los encuentros contra el Levante, el Viktoria Pilsen en la Champions y el Melilla en la Copa, con el ambiente del vestuario muy enrarecido y el club tanteando ya a Antonio Conte, según se asegura en Italia, Julen Lopetegui afronta en realidad su primera 'bola de partido' este sábado contra el equipo que la pasada temporada acabó con la condición de invicto del Barça. Después de cuatro duelos, no sólo sin ganar, sino sin marcar un solo gol, el choque contra el Levante, tras sólo ocho jornadas de Liga, se ha convertido en un reto casi decisivo para la supervivencia del técnico guipuzcoano antes de llegar al Camp Nou.

Sería previsible que, aun en caso de un nuevo pinchazo, Florentino Pérez mantuviese a Lopetegui, al menos hasta el temido clásico en el Camp Nou que acabó con su paciencia para fulminar en su momento a Rafa Benítez, pero gran parte del futuro del exseleccionador para ya por la visita del Levante, a quien el entrenador y sus jugadores esperan en situación de máxima presión, con el Bernabéu preparado y expectante para dictar sentencia y decantar la balanza de uno u otro lado. El margen de confianza dado a Lopetegui podría por tanto acortarse e incluso romperse si el Madrid se pegase un batacazo contra el Levante y no es capaz de reaccionar en un momento que ya se ha convertido, prematuramente, en crítico para quien no era la primera opción para sustituir a Zinedine Zidane. Fundamentalmente, por la sequía de gol que atenaza a un equipo que comienza a tambalearse aunque no se ha descolgado del eterno rival porque los azulgrana también han tropezado demasiado.

El caso es que Lopetegui se la empieza a jugar ante la cúpula y una afición desencantada que ya tiene varios nombres en su lista negra, y no sólo el del entrenador, por lo que a los futbolistas les toca dar también un paso al frente individual y colectivamente para evitar un terremoto antes de tiempo, después de las anteriores e inesperadas sacudidas sin ver puerta, contra el Sevilla, el Atlético y el Alavés, además de frente al CSKA en Moscú en la Liga de Campeones. Son más de seis horas sin marcar un gol y la ansiedad ha comenzado a hacer mella en un técnico y una plantilla obligada a levantarse enun club «en el que la exigencia es máxima», como reconoce Lopetegui.

Mientras afirma estar convencido, al igual que sus jugadores, de «hacer una gran temporada», cuando su 'bola de campeonato' aún no ha llegado pero le amenaza si no consigue enderezar la nave, Lopetegui dice sentirse «absolutamente respaldado» por el club, cuando ya han vuelto a circular rumores sobre posibles sustitutos e incluso el 'Corriere dello Sport' ha desvelado que el club blanco ya se ha puesto en contacto con Antonio Conte, ex de la Juventus, de la selección italiana y del Chelsea. «Estamos centrados únicamente en afrontar el partido de mañana con la máxima ambición, sabiendo que esta temporada hay un interrogante para todos los equipos. Lo que vaya a pasar esta temporada nadie lo sabe. Lo tendremos que ganar en el campo», zanjó el técnico vasco sobre el runrún sobre su delicada situación y la avalancha de nombres de futuribles.

«Tenemos un gran equipo técnico, confiamos en ellos y confiamos en que haremos una buena temporada», añadió poco después Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales de una entidad que quiso reservar el dinero para esperar a Neymar y para la remodelación del Bernabéu en vez de reforzar una plantilla debilitada y no se lanzó a por un delantero goleador de élite para sustituir a Cristiano Ronaldo, pese a que Mariano sea un gran rematador.

Al hispano-dominicano se le podría abrir la puerta de la titularidad contra el Levante, porque Benzema, de nuevo salpicado por polémicas extradeportivas, está cada vez más cuestionado y a los aficionados se les acaba la paciencia con el francés que tan bien comenzó el curso marcando goles, al igual que Bale, que con sus molestias musculares según Lopetegui ha sido «muy responsable con sus sensaciones y no ha jugado ningún partido con su selección cuando quizás podría haber forzado». El momento también es malo para el galés y de ello espera aprovecharse el Levante de Paco López, que pese a todo considera al Madrid «un equipo temible, y más en su campo».

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Ceballos, Asensio y Mariano o Benzema.

Levante: Oier, Jason, Cabaco, Rober Pier, Postigo, Toño, Campaña, Prcic, Bardhi, Morales y Boateng.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear).

Estadio y horario: Santiago Bernabéu. 13:00 h. (beIN).