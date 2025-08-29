Xabi Alonso, sobre Vinicius: «Estamos empezando y va a ser fundamental»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 29 de agosto 2025, 13:54 Comenta Compartir

Xabi Alonso quiso restar hierro a la suplencia de Vinicius el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere y a la situación generada en torno a la renovación del brasileño, que parece encallada. «Yo estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo. Estamos empezando y va a ser fundamental» aseguró el técnico del Real Madrid en la previa del duelo que medirá a su equipo el sábado con el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

«En un vestuario lo fundamental es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Y aquí todos lo hacen. Vinicius es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes», incidió Xabi Alonso, que quiere ver a todos sus futbolistas enchufados y no desea que ninguno se sienta intocable en los inicios de esta nueva etapa que afronta el conjunto de Chamartín.

«Queremos seguir creciendo, dando pasos hacia adelante. Que a la gente le guste el equipo. Irnos con buenas sensaciones al parón», explicó Xabi Alonso sobre el pleito con el Mallorca, un equipo ante el que Vinicius ha sufrido dentro y fuera del campo, al igual que sucedió el pasado fin de semana en Oviedo. «Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped», manifestó sobre ese último asunto el preparador guipuzcoano, que valoró igualmente el sorteo de la fase de liga de la Champions.

«El grupo es exigente, pero también motiva. El viaje a Almaty es algo especial, a ver cómo lo encajamos», dijo sobre esa lotería que le deparará exigentes enfrentamientos al Real Madrid con Manchester City, Juventus o Liverpool, así como un larguísimo viaje hacia Kazajistán que preocupa en la 'casa blanca' por el desgaste que supondrá.

El 'caso Ceballos'

Habló también de Dani Ceballos, quien finalmente se quedará en el Real Madrid tras frustrarse su marcha al Olympique de Marsella. «Hablé con él y se ha resuelto en la materia de que se queda. Lo que opino no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla. Y contento con él. Los detalles, mejor que los de él. Pero la decisión parece definitiva. Sigue teniendo el mismo papel que antes, no cambia mi visión sobre él», apuntó sobre el centrocampista de Utrera.

Otro de los nombres que estuvieron sobre la mesa durante la rueda de prensa que ofreció Xabi Alonso fue el de Eduardo Camavinga, con el que espera contar a la vuelta del parón de selecciones. «Estoy deseando tenerlo, porque lo he tenido cerca, pero no con continuidad, como yo quiero. Aportará mucho, porque tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno. Encaja en lo que queremos hacer y tendrá su lugar. Además de ser alguien muy querido por los compañeros, pues genera mucha cohesión en diferentes jugadores. Eso también es importante», destacó el tolosarra.

Por último, habló de Rodrygo, que dejó buenas sensaciones en su vuelta al once frente al Oviedo, podría tener continuidad contra el Mallorca y emerge como competencia directa de Vinicius. «Su mejor versión ha salido en diferentes posiciones. Ha sido nueve e incluso diez. Pero creo que la banda izquierda es una muy buena posición para él. Tras unos partidos jugando menos, fue importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo», dijo sobre el extremo de Osasco.