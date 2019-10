Jornada 9 Zidane, sobre el clásico: «Jugaremos cuando nos digan» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Emilio Naranjo (Efe) El técnico del Real Madrid elude indicar sus preferencias, tras el aplazamiento a diciembre del enfrentamiento en el Camp Nou ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 18 octubre 2019, 13:57

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa antes del partido de la novena jornada de Liga que medirá al Real Madrid con el Mallorca en Son Moix. Un partido marcado por las bajas de los blancos y el aplazamiento del clásico, previsto inicialmente para el 26 de octubre en el Camp Nou y que ha quedado postergado a diciembre, en fecha aún por definir, a causa de la convulsa situación en Cataluña. «Sé que hay mucho debate, es lógico, pero mi posición es que cuando nos toque vamos a jugar y vamos a estar preparados en la fecha que nos digan», dijo sobre este asunto el técnico, que no quiso mojarse sobre la fecha que le gustaría para ese partido. «Puede ser el 7 (de diciembre), el 18. Nos adaptamos a eso», atajó.

En otra rueda de prensa en la que se pasó de puntillas sobre el rival más inmediato, a Zidane le interrogaron por su reciente encuentro en Dubái con Paul Pogba, principal objeto de deseo del técnico. «Pura casualidad. Como nos conocemos, hablamos», se limitó a comentar el preparador, que viajó al emirato para intervenir en una conferencia sobre inteligencia artificial. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Si nos cruzamos, hablamos», insistió, eludiendo dar detalles de su parlamento con el centrocampista del Manchester United, al que no pudo reclutar en verano pese a ser su prioridad número uno por la negativa a negociar de los 'diablos rojos'.

El mercado volverá a abrirse en diciembre, con varios nombres sobre la mesa del Real Madrid al margen del 'box to box' francés como el danés Christian Eriksen o el holandés Donny van de Beek. Pero Zidane no quiere mojarse sobre posibles refuerzos pese a los pocos recursos que tiene en el centro del campo. «Hasta el final de enero cada club va a poder fichar, pero lo que me importa es el partido de mañana. No puedo pensar en refuerzos. Esto es muy lejano y no es lo más importante, que es lo que nos va a tocar mañana», cortó.

Sergio Ramos y los Juegos

Más claro fue con el presunto deseo de Sergio Ramos de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio en un verano en el que disputaría también la Eurocopa, con el consiguiente impacto para el Real Madrid. «No hablé con él de eso. Lo más importante es lo que quiere Sergio. No es un tema mío. Si él quiere jugar me parece bien porque a los 34 años siempre quiere hacer algo importante para ayudar a su país. Me parece una cosa bonita», comentó.

Reconoció que el choque ante el Mallorca en Son Moix será más complicado por las bajas, aunque no quiso lamentarse demasiado por las consecuencias del 'virus FIFA'. «Luka Modric no va a estar en condición, Gareth Bale tampoco. Kroos no va a estar con nosotros, Lucas Vázquez tampoco. Los demás están todos bien. Siempre nos va a pasar algo. Es lo duro para un entrenador. Tenemos que aceptarlo pero vamos a tener otros jugadores y lo vamos a intentar hacer bien mañana», manifestó.

«Lo más importante es lo que quiere Sergio. No es un tema mío. Si él quiere jugar (en Tokio 2020), me parece muy bien»

Aseguró que Luka Jovic «no está desanimado» pese a los pocos minutos de que ha dispuesto en lo que va de curso el serbio, ausente en los últimos compromisos de su selección. «Es un jugador que acaba de llegar y está mucho mejor que al principio. Está entrando en la dinámica y voy a contar con él. Es verdad que no ha jugado mucho últimamente pero es un jugador importante y va a contar, seguro», indicó sobre el delantero.

Se refirió a Take Kubo, otra apuesta de futuro del Real Madrid que optó por marcharse cedido al Mallorca y podrá enfrentarse al club que tiene sus derechos al no haber 'claúsula del miedo'. «Lo bueno para él es que está jugando bien. Me alegro por él porque su decisión ha sido esta y hay que respetarla. Contento por lo que está haciendo con su equipo», declaró, precisando que el cuadro bermellón «no se merece su posición en la tabla», decimoctavo, con sólo 7 puntos.

Habló de Fede Valverde, que apunta a titular en Son Moix tras deslumbrar frente al Granada. «Es muy bueno. Para mí son todos indiscutibles y a la vez tengo 25 jugadores y en cada partido tengo que elegir a 11. Lo veo bien. Es joven, puede hacer 'box to box' y es importante. Tiene personalidad, quiere hacerlo siempre bien, se exige mucho y eso es bueno para mejorar», comentó sobre el charrúa.

Y demandó por último paciencia a Brahim y Mariano Díaz, que aún no han debutado esta temporada. «Hay muchos jugadores pero cada no conoce su situación. Lo que tienen que hacer es estar preparados y hacerlo bien cuando les toque».