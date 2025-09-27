El Liverpool vuelve a caer con un Crystal Palace que se le resiste

David Hernández Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Al Liverpool le dieron de su propia medicina con una derrota en el último minuto del partido, un sabor amargo que hasta ahora le estaba siendo dulce en casi todos los encuentros que habían disputado los de Merseyside. Tuvo que ser el Crystal Palace el equipo que derrotase en 90 minutos al cuadro 'red' después de haberle vencido en la tanda de penaltis de la Community Shield el pasado mes de agosto. Las águilas se encuentran invictas en lo que va de curso y se afianzan en la segunda plaza de la Premier League, a la espera de lo que haga el Arsenal el domingo frente al Newcastle.

El Liverpool fue a la deriva todo el partido, tras un gol tempranero de Ismaila Sarr. Federico Chiesa logró el empate en la recta final, pero Eddie Nketiah anotó en el último compás la diana de la victoria. Esta derrota aprieta un poco la tabla y evita que el equipo de Arne Slot se aleje demasiado en la clasificación. El Arsenal se la jugará el domingo contra el Newcastle, en un encuentro donde ambos tendrán que rotar para sus compromisos de Liga de Campeones de la próxima semana.

La Premier está muy reñida en todos sus duelos y este sábado cayeron en casa el Chelsea y de visitante el Manchester United. Los londinenses perdieron 1-3 después de ir ganando al descanso. En la segunda mitad hubo una roja directa para Trevoh Chalobah que le dio alas al Brighton. Danny Welbeck puso la igualdad y en un descuento frenético sentenció el partido, tras el gol previo de Maxim De Cuyper. El Chelsea se queda a siete puntos del liderato y no aprovechó el tropiezo del actual campeón.

El Manchester United, por su parte, se volvió a estrellar, esta vez lejos de Old Trafford, en una tarde cruel para los 'red devils'. El Brentford empezó muy enchufado y el delantero brasileño Igor Thiago logró un doblete a los 20 minutos. Benjamin Sesko se estrenó con el United para recortar distancias y Bruno Fernandes falló una pena máxima que hubiera cambiado el rumbo del partido. Los visitantes se volcaron y en una acometida rival en el descuento puso el tercero y definitivo gol Mathias Jensen. El cuadro de Rúben Amorim está prácticamente más cerca del descenso que de puestos europeos, en un inicio en el que solo ha podido sumar 7 puntos de 18 posibles.

El único representante del 'big six' que sumó los tres puntos la tarde del sábado fue el Manchester City, que no falló contra el Burnley, a pesar de irse con tablas al descanso. Con algo de fortuna, el equipo dirigido por Pep Guardiola se encontró dos goles arriba gracias a un doblete en propia meta de su rival. Erling Haaland anotó dos dianas en el tramo final para reafirmar su liderazgo en la tabla de goleadores con ocho tantos.