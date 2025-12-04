El Mundial más grande de la historia conoce su hoja de ruta El Kennedy Center de Washington acoge el sorteo del torneo, por primera vez de 48 selecciones, con un espectáculo repleto de celebridades al más puro estilo estadounidense

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:16 | Actualizado 16:47h.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá da el pistoletazo de salida en Washington. El sorteo del torneo, el más grande de la historia con hasta 48 selecciones participantes, en lugar de las 32 de las últimas ediciones, inaugura este viernes desde las 18:00 hora española en el Kennedy Center de la capital norteamericana la definitiva cuenta atrás hacia el 11 de junio del próximo año, fecha de inicio, con una ceremonia que servirá para desvelar la hoja del ruta sobre el césped. También para poner en escena un espectáculo al más puro estilo estadounidense, repleto de celebridades y con un protagonismo destacado del presidente Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA.

La selección española, vigente campeona de la Eurocopa y una de las grandes aspirantes al título después de una fase de clasificación prácticamente impoluta, conocerá a sus tres primeros rivales en el Mundial -o al menos dos, pues todavía quedan seis plazas por repartir en las repescas europea e intercontinental de marzo- y también un hipotético camino en la fase eliminatoria que con el nuevo formato se complica, pues avanzarán desde la primera ronda los dos primeros de cada uno de los doce grupos pero también los ocho mejores terceros, hasta completar los 36 participantes de la primera eliminatoria.

Así las cosas, el sorteo se estructura desde cuatro bombos de doce selecciones cada uno, ordenados en función del ranking FIFA y también de las repescas, cuyos seis clasificados irán automáticamente al cuarto escalón, con los equipos de menor potencial sobre el papel. Esa es la primera clave del reparto de la fortuna, pues situaría en el último grupo de selecciones a combinados peligrosos como Italia, Dinamarca, Turquía o la República Checa en caso de que salgan indemnes del envenenado 'playoff' europeo.

España, que parte desde el primer bombo, evita en la primera fase al resto de integrantes de esta prestigiosa nómina de candidatos, en la que figuran Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de las anfitrionas México, Canadá y Estados Unidos, que ya están ubicadas en el grupo A, B y C, respectivamente. Ninguna de ellas se cruzará en el camino de La Roja a las primeras de cambio, y en función del grupo al que finalmente vayan a parar, aparecerían antes o después en un hipotético camino español por el cuadro eliminatorio.

La fortuna deparará a la selección de Luis de la Fuente un rival de cada uno de los tres bombos restantes, con un condicionante fundamental, pues no coincidirán en el mismo grupo selecciones de la misma confederación salvo los europeos, limitados a un máximo de dos representantes. Así las cosas, si a España le tocasen las peligrosas Croacia o Suiza, del segundo nivel, ya no podría enfrentarse a amenazas continentales del tercero como la Noruega de Haaland, o del cuarto, como unas hipotéticas repescadas Italia o Dinamarca.

En el segundo bombo se encuentran las citadas Croacia o Suiza, rivales habituales de La Roja en los últimos grandes torneos, y la europea Austria. También las complicadas sudamericanas Colombia, Uruguay y Ecuador, la semifinalista en el último Mundial Marruecos y su gran competidora en África en los últimos tiempos, Senegal, así como las asiáticas Japón, Corea del Sur e Irán, potencias de la AFC, además de la oceánica Australia.

En el tercer escalón un peligro evidente con Noruega, el rival a evitar y única europea junto a Escocia. Las africanas Egipto, Argelia, Túnez, Costa de Marfil y Sudáfrica, siempre competitivas; la sudamericana Paraguay; y las asiáticas Arabia Saudí y Catar parecen a priori mas complicadas que Uzbekistán, debutante, y Panamá, que solo participó en Rusia 2018 con tres derrotas en tres partidos.

La incógnita del bombo 4

La gran incógnita reside en el bombo 4, pues antes del sorteo solo se conocen seis de sus doce integrantes. Por ahora figuran en este último nivel Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y Ghana, la más reconocible a la espera de la trampa de las repescas europeas, que introducirán en la ecuación a cuatro rivales de un potencial muy superior al que teóricamente marca este cuarto escalón.

Una vez desvelado y configurado el grupo de España, cuyo orden de partidos no se conocerá hasta el sábado, la reina del Viejo Continente también podrá dibujar su teórica hoja de ruta, con futuros rivales y también estadios y ciudades en función de si acaba primera, segunda o como una de las ocho mejores terceras, pues los enfrentamientos de la fase eliminatoria están predeterminados por la ubicación en los distintos grupos.

Más allá del procedimiento del sorteo, el evento contará con un amplio despliegue de celebridades del mundo del deporte, la música y el espectáculo. El excapitán de Inglaterra Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson conducirán una gala de la que serán partícipes exjugadores de otras modalidades muy populares en Estados Unidos como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal. Asimismo, la modelo Heidi Klum, el cómico y actor Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez también tendrán un destacado rol en un evento con actuaciones en directo de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.