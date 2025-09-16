El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Textil. en la Ciudad del Fútbol. Textil Escudo
Fútbol | Copa

El Negreira, rival del Textil Escudo en la Copa

El Racing femenino se medirá al Alavés, de Primera RFEF

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:14

El sueño copero del Textil Escudo pasa por A Coruña tras el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. El ... equipo cántabro se enfrentará al Negreira en la previa de la Copa, una eliminatoria a doble partido tras la que, en caso de clasificarse, el equipo de Cabezón de la Sal se garantizará enfrentarse a un rival de Primera División en la primera ronda de esta competición.

