El Negreira, rival del Textil Escudo en la Copa

El sueño copero del Textil Escudo pasa por A Coruña tras el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. El ... equipo cántabro se enfrentará al Negreira en la previa de la Copa, una eliminatoria a doble partido tras la que, en caso de clasificarse, el equipo de Cabezón de la Sal se garantizará enfrentarse a un rival de Primera División en la primera ronda de esta competición.

El Negreira milita en el grupo A de la Preferente Futgal gallega (equivalente a la Regional Preferente de Cantabria), en la que ocupa el segundo puesto con cuatro puntos, a dos del líder, tras la disputa de dos jornadas. Ha anotado cuatro goles y ha recibido dos.

El vencedor de esta eliminatoria tendrá el premio de recibir a un equipo de Primera División (a excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic).

Esta ronda copera se disputará el 27 de septiembre, conel encuentro de ida en el campo Juan María Parés, en Cabezón, mientras que el de vuelta será el Municipal Jesús García de Negreira el 4 de octubre, en horarios aún por confirmar. En caso de empate la eliminatoria se disputarán pórroga y penaltis.

Por ahora, el equipo que dirige Gerardo Llano lleva una trayectoria casi inmaculada. Además de la conquista de la Copa Vicente Pérez Soberón, que le otorgó el billete a esta fase previa, el cuadro blanquinegro tras dos jornadas disputadas firma una victoria -Velarde- y un empate -Mineros- en el arranque liguero de Regional Preferente.

Copa de la Reina

También el Racing conoce ya a su rival de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Las verdiblancas, que ya eliminaron al Pradejón, se medirán al Alavés de Primera RFEF en busca del pase a una siguiente ronda, en la que ya esperaría un equipo de LaLiga F. La eliminatoria, a partido único, se disputará el miércoles 1 de octubre en los Campos de Sport de El Astillero, en un horario aún por determinar.