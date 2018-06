El Laredo elige presidente por primera vez en su historia Los aspirantes. Daniel Martín (a la izquierda) y José Manuel San Román se dan la mano en el campo de San Lorenzo días antes de que se celebren las elecciones a presidente del Laredo, donde concurren como rivales en las urnas. / SANE José Miguel San Román y Daniel Martín son los candidatos que aspiran a sustituir a Fernando Linaje al frente del Charles JOSÉ COMPOSTIZO Viernes, 22 junio 2018, 07:17

Los socios del Laredo acudirán el domingo a las urnas para elegir presidente por primera vez en los cien años de historia del club. El proceso electoral en el conjunto de la capital de la Costa Esmeralda entra en su semana decisiva, que culminará el domingo, día 24, con las votaciones de la masa social en el San Lorenzo en horario de 10.00 a 20.00 horas. Los dos candidatos a la presidencia, José Miguel San Román y Daniel Martín, están metidos de lleno en la polarizada campaña electoral.

Los 441 socios que tienen derecho a voto, según la última confección del censo electoral, desempeñarán un papel decisivo si, tal como se prevé, acuden en su mayoría a las urnas. La Junta Electoral, formada por Miguel Osorio, Juan Antonio González y Manuel Palacios ha sido la encargada de elaborar el censo donde se incluye a los socios que reúnen las condiciones necesarias para ejercer el voto: tener más de 16 años, no estar legalmente incapacitado, una antigüedad mínima de un año, no tener suspendida la condición de socio y estar inscrito en el censo electoral.

Los dos aspirantes a suceder a Fernando Linaje al frente del Charles presentan estos días en sociedad sus respectivos programas, con sus proyectos y líneas de actuación para los próximos cuatro años. Los puntos fuertes de ambos candidatos se centran en las soluciones para crecer deportivamente y también en la optimización de las instalaciones. Ambos han apelado al «juego limpio» en esta campaña y tienen hasta hoy -mañana se vive la jornada de reflexión-, para convencer a los indecisos o a quienes habitualmente optan por la abstención.

«En nuestra candidatura sólo queremos los votos de los verdaderos aficionados al Charles» José Miguel San Román | Candidato

Savia nueva

José Miguel San Román es agente comercial, tiene 53 años y lleva nueve como socio del Laredo con el número de carnet 142. Fue vicepresidente en la legislatura de Victorino Expósito durante tres años y vicepresidente de la Federación Cántabra de Fútbol otros tres. Además, actualmente es el presidente de la Comisión de Fútbol Nacional de la Cántabra. Asegura que es candidato a presidir el Charles por petición de un importante grupo de socios que entienden que el club necesita un cambio. «Mi objetivo es abrir una nueva etapa y poco a poco lo conseguiremos. Siempre teniendo en cuenta que debemos mantener un control económico adecuado porque no se puede gastar más de lo que se genera por un ejercicio de responsabilidad personal».

A ese respecto, San Román recalca que la suya es una candidatura «atípica» porque «el grado de compromiso es tan alto que nos obligamos a dimitir en pleno si se incumple uno sólo de los puntos que llevamos en nuestro programa, sobre todo el económico». Y el candidato va aún más allá y manifiesta que «sólo queremos los votos de los verdaderos aficionados al Charles».

«Nuestros pilares sonel fútbol base, un proyecto deportivo de futuro y mejorar las instalaciones» Daniel martín | candidato

San Román deja claro que le gustaría que el socio tuviera más protagonismo en las decisiones que afectan al Club. «El Charles es una institución muy importante en Laredo y por eso me sentiré muy honrado en presidirla. Mi ilusión sería que nuestro equipo de Tercera División alcance la merecida meta de jugar en Segunda B, un objetivo que llevamos años rozando, pero también tengo especial fijación en el fútbol base. Es muy importante conseguir que la base del Laredo vuelva a ser un referente en Cantabria y que aporte jugadores al primer equipo que nos hagan vibrar en el San Lorenzo», insiste el candidato. En lo que respecta a lapolítica deportiva, San Román asevera que no entrará «en la guerra de fichajes», sino que traerá «a los jugadores que diga el cuerpo técnico». Otro de sus objetivos importantes es la mejora de las edificaciones del club. «Quiero fomentar las relaciones con el Ayuntamiento de Laredo y la Federación Cántabra con el fin de modernizar lo más posible nuestras instalaciones y lo prioritario en este aspecto son los vestuarios».

Otro capítulo importante para San Román es «fortalecer el fútbol femenino». Para ello, el candidato se propone crear equipos femeninos desde la base que puedan abastecer de jugadoras al primer equipo «de forma que este pueda aspirar a jugar en categorías nacionales, para ello pondremos todos los medios disponibles», asegura. También recalca sus intenciones de convertir al Laredo en un nexo de unión y no de enfrentamiento. «El Charles por vocación es social. Debe estar en el centro de las relaciones. No es un boxeador, no puede ser un motivo de enfrentamiento sino que debe serlo de unión», apunta San Román, quien indica que quiere que «el club vuelva a ser ese espacio de encuentro en la concordia». Asimismo remarca que su objetivo, si sale elegido presidente, es convertir al club «en una entidad renovada, transparente, innovadora y participativa».

Por otro lado, San Román quiere adecuar los estatutos a los tiempos que corren, sobre todo en materia electoral, ya que el proceso es un poco confuso ahora mismo. Su candidatura sigue una línea rupturista con respecto al anterior mandatario. El aspirante se define como un gran seguidor del Charles y si se hace con el sillón de mando estará acompañado en su mandato por Germán Alquegui, Sandra González, Laura Casado, Juan José Docal, Eusebio Pérez, Sergio Veci, Ángel Sainz, Juan Manuel Patrón y Fernando San Emeterio como equipo.

Línea conservadora

Daniel Martín es el otro aspirante al cargo. Autónomo de 42 años, es socio del Charles desde hace cinco con el número de carnet 195. Representa, con sus matices autocríticos, una vertiente continuista con la anterior directiva, ya que en su candidatura van cuatro miembros de la junta saliente y él mismo fue directivo con el anterior mandatario, Fernando Linaje. Martín, como San Román, afirma muchos socios a los que ha dado a conocer los ejes centrales de su proyecto le han animado a presentarse. Un plan de acción que engloba los ámbitos deportivo, económico y social. «Nuestros pilares a cuatro años vista son el fútbol base, el desarrollo de un proyecto deportivo de futuro y realizar cambios y mejoras en las instalaciones y en el propio club».

Estos ejes estratégicos pretenden consolidar al equipo en la fase de ascenso e intentar dar el salto a la Segunda División B. En el dossier de su candidatura Martín destaca que está en el Charles «desde que nació» y subraya que su equipo es «un grupo de gente normal y deportistas con absoluta lealtad al club. Queremos seguir fomentando el deporte, el cuidado de la economía y la atención al socio, igual que hacia la anterior junta directiva, a la que pertenecíamos algunos de los miembros de esta candidatura», explica. «Queremos una gestión con absoluta transparencia basada en la permanente opinión de todos los socios», añade el candidato, que asegura que «nadie usará la directiva del club como plataforma para otras aspiraciones personales». Martín afirma que su grupo «es un equipo con ganas, experiencia y capacidad» y si consigue llegar a la presidencia del equipo pejino «se esforzará por despertar el interés de los niños y niñas por el club como sucedía en el pasado».

Para ello tratará de fomentar el deporte extraescolar «que las clases particulares no coincidan con los entrenamientos, porque más allá de una idea de juego hay que enseñar otras cosas que van con lo humano. Hay que exigir y brindar buenas sensaciones a los entrenadores y a los chicos y chicas», explica. Otra de sus ambiciones para este nuevo proyecto es contar con un segundo equipo absoluto. «En él estarán todos nuestros jugadores de la cantera como paso previo al primer equipo. Se llamará, Costa Esmeralda».

Equipo y entrenador

A diferencia de San Román, Martín asegura que tener prácticamente conformado el equipo de Tercera División. «Tenemos un número muy elevado de jugadores ya renovados y fichados de otros equipos, así como al entrenador, que para esta nueva temporada será José Manuel Gómez Romaña, Chiri», afirmó. Con respecto a su rival, Martín tiene las ideas claras. «Las urnas deben dar la solución definitiva. Cuando un candidato es elegido presidente todos debemos ponernos a su disposición. Yo lo haré si no salgo elegido», vaticinó el aspirante, cuya candidatura está apoyada por Santiago Estrada, Pablo Clemente, Roberto de Miguel, Agustín Salán, Miguel Ángel Osorio, Sebastián Revuelta, Juan Antonio Arrate, Guillermo Mesones, Ramón Garmendia, Javier Montero y Carmelo Bringas, que junto con Martín optarán a la presidencia del Laredo el domingo.

El Equipo de Daniel Martín

1. Santiago Estrada

2. Pablo Clemente

3. Roberto de Miguel

4. Agustín Salán

5. Miguel Ángel Osorio

6. Sebastián Revuelta

7. Juan Antonio Arrate

8. GuillermoMesones

9. RamónGarmendia

10. Javier Montero

11. Carmelo Bringas

José Miguel San Román

1. Germán Alquegui

2. Sandra González

3. Laura Casado

4. Juan José Docal

5. Eusebio Pérez

6. SergioVeci

7. Ángel Sainz

8. Juan Manuel Patrón

9. Fernando SanEmeterio