El Escobedo se jugará la salvación en casa

Un brillante ejercicio de eficacia permitió al Escobedo celebrar su primera victoria a domicilio en los tres últimos meses y firmar un triunfo con el que abandona la zona de descenso directo. Ante un Bergantiños en inferioridad durante una hora, el conjunto blanquinegro exhibió una gran pegada y anotó cuatro goles. Ubicado en la plaza de playout, el equipo camargués mantendrá esa posición si no pierde en casa con el Llanera, aunque para evitar la eliminatoria de permanencia tendrá que ganar y esperar otros resultados.

Bergantiños Santi Canedo; Currás (Álex Lorenzo, min. 56), Ángel (Iago Martínez, min. 75), Cano, Fito, Tijan; Uzal (Lucas Antañón, min. 56), Marcos Remeseiro, Tiago (Omar, min. 56); Álex Pachón (Trigo, min. 75) y Kensly. 1 - 4 Escobedo Laro; Mateo (Dani Martínez, min. 85), Picón, Brayan, Cagigal, Víctor Ruiz; Tresgallo (Izam, min. 85), Morales; Aarón (Nacho Martínez, min. 73), Edu Fontán (Jay Romero, min. 85) y Gonzalo Peña (Saza, min. 65). Goles: 0-1: m.42, Aarón; 1-1: m.45, Fito; 1-2: m.45+2, Gonzalo Peña; 1-3: m.52, Edu Fontán; 1-4: m.56, Cagigal.

Árbitro: Muñoz Moreno (C. madrileño). Expulsó por doble amarilla al local Kensly.

El duelo en As Eiroas se presentaba apasionante, con dos equipos con una misma misión, atar los tres puntos, pero para lograr objetivos contrapuestos. Mientras los pupilos de Miguel Cuesta apuraban sus últimas opciones de estar entre los elegidos para la fase de ascenso, el equipo de Samuel San José necesitaba el triunfo para salir de la zona roja.

El conjunto camargués comenzó avisando con un disparo de Mateo desde la parte derecha. Al conjunto gallego le costaba generar peligro y una segunda amarilla a Kensly dejó al Bergantiños con uno menos en el minuto 36. Curiosamente, a partir de ahí el cuadro carballés vivió su mejor momento y disfrutó de dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, ese buen rendimiento quedó cercenado por el 0-1. Aarón batió por bajo a Santi Canedo y puso por delante en el marcador a los pupilos de San José. En el tiempo añadido, un golpeo de calidad de Marcos Remeseiro subía el 1-1. Pero el Escobedo se fue al intermedio con ventaja gracias a un balón en largo de Cagigal en el que falló estrepitosamente Cano.

El inicio de la segunda mitad resultó decisivo para el equipo de San José, que dejó sentenciado el duelo. Un pase de Aarónsirvió para que Edu Fontán anotase el 1-3 en el minuto 52. No se detuvo ahí el conjunto cántabro, que volvió a golpear en una falta lateral servida por Mateo desde la derecha. Tresgallo, en el segundo palo, no acertó a llevar la pelota a la red, pero el despeje de Santi Canedo lo cabeceó Cagigal a placer. El Escobedo, con los tres puntos en el bolsillo, dejó correr el reloj y evitó riesgos de cara a la final que tendrá el próximo domingo ante el Llanera en el Eusebio Arce.

