Imagen de archivo del aparcamiento de los Campos de Sport. Javier Cotera

El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos

El Ayuntamiento llama a usar el transporte público ante el cóctel de citas: el cómico Juan Dávila, el partido del Racing contra el Castellón y el Festival de las Naciones comparten franja horaria, además de vecinos y turistas | No está previsto un refuerzo de autobuses

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:33

El Sardinero, uno de los escaparates más vistosos de la ciudad, se convierte en verano en un hervidero de gente. Bañistas, paseantes y disfrutones en ... general aprovechan el calor y los cielos despejados para recorrer la zona. Aparcar cerca de las playas o el paseo se vuelven tarea difícil y más a las puertas de un puente festivo de tres días en el que, además, se esperan temperaturas altísimas con más de 40º en Santander. Es fácil prever que circular y estacionar será casi misión imposible este fin de semana y, sobre todo, teniendo en cuenta que este sábado la agenda viene nutrida con un puñado de eventos que coinciden a la misma hora en el área.

