El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos

El Sardinero, uno de los escaparates más vistosos de la ciudad, se convierte en verano en un hervidero de gente. Bañistas, paseantes y disfrutones en ... general aprovechan el calor y los cielos despejados para recorrer la zona. Aparcar cerca de las playas o el paseo se vuelven tarea difícil y más a las puertas de un puente festivo de tres días en el que, además, se esperan temperaturas altísimas con más de 40º en Santander. Es fácil prever que circular y estacionar será casi misión imposible este fin de semana y, sobre todo, teniendo en cuenta que este sábado la agenda viene nutrida con un puñado de eventos que coinciden a la misma hora en el área.

El espectáculo del conocido y de súper moda Juan Dávila en el circo Quimera (con dos sesiones, a las 18.00 y 20.30 horas), el partido del Racing- Castellón (17.00 horas) y el recién inaugurado XVIII Festival Intercultural de las Naciones en los Campos de Sport de El Sardinero compartirán franja horaria y reunirán a miles de personas.

Ante la marabunta que pueda acudir hasta allí - y sin olvidar las habituales estampas en noches como la de San Juan o de fuegos artificales- el Ayuntamiento de Santander ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a usar el transporte público para «para evitar colapsos de tráfico» porque se pueden producir «aglomeraciones muy elevadas de vehículos», ha advertido el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien también ha aconsejado que se planifiquen los desplazamientos con suficiente antelación.

Las frecuencias del TUS serán las habituales de un sábado de verano pese a que el Ayuntamiento aconseja coger el autobús

Al tiempo, ha lamentado «las posibles molestias que se puedan originar», pero el Ayuntamiento ha confirmado a este periódico que no habrá refuerzo de autobuses: las frecuencias del TUS serán las habituales de un sábado de verano.

Tres en uno

Juan Dávila agotó las entradas para el espectáculo del sábado en apenas unas horas y eso que el pasado invierno también volaron sus 6.000 pases en apenas 45 minutos para el Palacio de Festivales. Ahora, con un aforo de 550 personas y dos funciones para el sábado (habrá una tercera el domingo), alrededor de 1.100 personas acudirán a su nuevo show 'Improvisa'. A esto habrá que sumar aquellos de aquí y allá que se pasen por el festival intercultural a tomar algo en las decenas de puestos internacionales o ver alguno de los espectáculos (el sábado habrá actuación de la Escuela Dance & Art Santander y un tributo a Tina Turner de 'The Replicants Rock Band') y los más de 20.000 aficionados que volverán a los Campos de Sport de El Sardinero para ver el primer partido de la temporada.