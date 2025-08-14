Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora

V. S. Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 10:02 Comenta Compartir

Dos octogenarias fueron atropelladas este martes pasado en Santander en el escaso margen temporal de media hora. El primer incidente se registró en la Cuesta del Hospital, donde un camión que se encontraba haciendo una maniobra de marcha atrás atropelló a una viandante de 84 años. Eran las 10.30 horas. La mujer fue auxiliada por miembros de la Policía Local y atendida por los sanitarios del 061, que la trasladaron a Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.

El segundo suceso tuvo lugar a las 11.00 horas en la calle Archivo de Simancas, donde un turismo atropelló fuera del paso de peatones a una señora de 80 años, que resultó herida. También la atendieron en el lugar antes de enviarla a hospital.

No han sido los únicos heridos en accidentes en la ciudad en los últimos días, porque ayer, miércoles, dos siniestros se cobraron otros dos: un joven que se cayó de la moto en la Avenida Constitución y otro motociclista que chocó contra un turismo. Además, entre el miércoles y este jueves los agentes detectaron a dos conductores que conducían bajo los efectos de las drogas. Ambos son veinteañeros. A uno, que había consumido cocaína, le hicieron la prueba en el Paseo Pereda y dio positiva. El segundo conducía un vehículo de movilidad personal por la calle Rualasal y había consumido la misma sustancia.