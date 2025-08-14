El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los trenes comprometidos con Cantabria y Asturias se están fabricando en las factorías de CAF en Guipúzcoa y Zaragoza. Daniel Pedriza

Cantabria incrementa las dudas sobre la llegada de los nuevos trenes en 2026

El Gobierno regional espera fecha desde abril para visitar de nuevo la fábrica de CAF en Guipúzcoa y así verificar cómo va la construcción de los convoyes

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:09

La incertidumbre aumenta a medida que se acerca la fecha de entrega de los nuevos trenes de Cercanías, aquellos a los que se comprometió el ... Ministerio de Transportes a través de la operadora Renfe en compensación por el error mayúsculo de haber encargado unos que no entraban por los túneles. El contrato de adjudicación fijaba como plazo el primer semestre del año que viene. A falta de cuatro meses y medio, las dudas sobre si estarán listos a tiempo se han disparado, en parte, debido a la falta de información concreta sobre la marcha de los trabajos. Mientras que el Gobierno central, a través de su delegado en Cantabria, Pedro Casares, afirma que todo «va bien», el Ejecutivo regional guarda cautela. En abril solicitó a Transportes una nueva visita a la factoría que los está construyendo –la planta en Beasain (Guipúzcoa) de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)–, pero aún sigue a la espera de fecha.

