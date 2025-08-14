Cantabria incrementa las dudas sobre la llegada de los nuevos trenes en 2026

La incertidumbre aumenta a medida que se acerca la fecha de entrega de los nuevos trenes de Cercanías, aquellos a los que se comprometió el ... Ministerio de Transportes a través de la operadora Renfe en compensación por el error mayúsculo de haber encargado unos que no entraban por los túneles. El contrato de adjudicación fijaba como plazo el primer semestre del año que viene. A falta de cuatro meses y medio, las dudas sobre si estarán listos a tiempo se han disparado, en parte, debido a la falta de información concreta sobre la marcha de los trabajos. Mientras que el Gobierno central, a través de su delegado en Cantabria, Pedro Casares, afirma que todo «va bien», el Ejecutivo regional guarda cautela. En abril solicitó a Transportes una nueva visita a la factoría que los está construyendo –la planta en Beasain (Guipúzcoa) de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)–, pero aún sigue a la espera de fecha.

«Nadie nos ha dicho que haya algún problema, pero para mí la fe es para otras cuestiones. Queremos volver allí para verlos. Si es verdad que todo marcha bien, muchas de las unidades tendrían que estar ya prácticamente a la espera de ser pintadas», afirmó ayer a este periódico el consejero de Fomento, Roberto Media. Mientras tanto, tanto Renfe como CAF guardan silencio y no desvelan si las dudas surgidas tienen fundamento, lo que incrementa aún más la incertidumbre.

El Gobierno de Cantabria con su presidenta al frente, María José Sáenz de Buruaga (PP), encabezó la visita a la compañía constructora vasca junto con una delegación de Asturias –la otra comunidad afectada– comandada por su presidente Adrián Barbón (PSOE). Fue el 24 de febrero del año pasado y el objetivo era comprobar in situ la construcción de los nuevos convoyes. Ambas formaciones salieron satisfechas, pero este año el entorno sindical de la factoría vasca dejó entrever que podría haber problemas para cumplir con los plazos de entrega. En ese momento, el Gobierno de Cantabria, a través de su consejero de Fomento, solicitó a Transportes una nueva visita. Fue en abril. Desde entonces, sigue a la espera de fecha.

Los intentos por desvelar el estado actual del proyecto han sido en balde. Durante el verano, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha pospuesto hasta en dos ocasiones la reunión prevista con el Gobierno cántabro para, entre otros asuntos, hablar del estado de fabricación de los más de 30 trenes adjudicados a Cantabria y Asturias. Desde Fomento, confían en que ese encuentro se produzca finalmente «a principios de septiembre».

Sin embargo, no todas las voces dentro del partido que sustenta al Gobierno regional –el PP–, son tan optimistas. El diputado regional Íñigo Fernández aseguró el mes pasado que los convoyes «aquellos que no cabían por los túneles, tampoco estarán en Cantabria en 2026» y su compañero Félix de las Cuevas pidió esta semana, en una entrevista concedida a este periódico, que le gustaría que Casares «dé una fecha y nos diga cuándo van a llegar». Unos días antes, el viernes pasado, el delegado del Gobierno había afirmado que la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías iba «bien». No especificó ni concretó. «Evidentemente, cuanto antes puedan llegar, mucho mejor», apostilló. Lo hizo después de que la diputada regionalista Paula Fernández afirmase que «a día de hoy –por el jueves de la semana pasada– no sabemos nada y nos tememos lo peor».

La última declaración oficial sobre este asunto del Gobierno central fue una respuesta a una pregunta en el Congreso de tres diputados del PP de Asturias, donde les aseguraba que los trenes llegarían «una vez que sean entregados a la operadora (Renfe) por parte de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y realizadas las pruebas de homologación y puesta en marcha correspondientes». Tampoco aclaró nada el ministro Óscar Puente en su reciente visita a Cantabria para inaugurar el nudo de Torrelavega.

Negativa a informar

Ante todas estas dudas, este periódico contactó en abril con CAF y Renfe, que declinaron informar sobre la marcha de los trabajos. Al tratarse de un contrato de una empresa pública, se registraron varias preguntas en el Portal de Transparencia. El 19 de mayo contestó el director general adjunto a la Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales de Renfe-Operadora E.P.E., Sergio Bueno Illescas. Se escudó en que se trata de «un contrato privado» y en que «la mercantil (CAF) se ha opuesto a que se informe más allá de lo que resulta información pública».