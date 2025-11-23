El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aitana preparada par salir en carrera ante una jugadora del Real B

Aitana preparada par salir en carrera ante una jugadora del Real B
Fútbol

El Racing convierte La Planchada en un fortín ante la Real B

Las de Mario Ortiz se imponen a las donostiarras con tantos de Nai, María Corbacho y Paulita

José Compostizo

Astillero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:59

Ganar en La Planchada es misión imposible esta temporada. El Racing sigue haciendo valer el factor campo y este domingo se hizo con una importante ... victoria por 3-1 ante una Real Sociedad B. Las de Mario Ortiz se impusieron con los goles de Nai, María Corbacho y Paulita para sumar tres puntos vitales. Matilde recortó distancias para las visitantes.

