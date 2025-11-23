El Racing convierte La Planchada en un fortín ante la Real B

Ganar en La Planchada es misión imposible esta temporada. El Racing sigue haciendo valer el factor campo y este domingo se hizo con una importante ... victoria por 3-1 ante una Real Sociedad B. Las de Mario Ortiz se impusieron con los goles de Nai, María Corbacho y Paulita para sumar tres puntos vitales. Matilde recortó distancias para las visitantes.

Racing Anna Reina, Arantxa, Esther, María Corbacho, Aitana (Domi), Miriam, Paulita (Valentina), Xesca, Jimena (Luna), Nai (Nerea), Irene (Rabasco). 3 - 1 Real Sociedad B Maite, Ane (Omaya), Matilde, Nahia, Carlota, Alaia (Patricia), Enara, Maren (Isasisasmendi), Aiara (Iraia), Intza. Goles: 1.0 m.13 Nai, 2-0 m.24 María Corbacho, 3-0 m.45 Paulita, 3-1 m.56 Matilde.

Árbitro: Víctor Manuel García. Amonestó a Esther e Intza.

Hasta seis cambios realizó en el once titular Mario Gómez respecto al último partido disputado ante el Olímpico en León. Nuevo esquema, y la búsqueda de la iniciativa como premisa ante un rival que iba a mostrarse ambicioso y ofensivo desde el comienzo. Las verdiblancas avanzaban líneas con buenas incorporaciones por costados, haciendo que sus jugadoras más creativos entraran en juego para dominar las mejores situaciones. Irene y Nai llegaban hasta el área visitante, pero allí murieron sus primeros intentos, además, las racinguistas equilibraban con buena presión tras pérdida, y un juego veloz y ágil en combinación directa.

Enfrente, la Real B mostraba sus credenciales desde el inicio, y sería Carlota quien probaría con un lanzamiento desde la frontal que se marchó fuera. Tras esto, varias llegadas a meta, con resultado siempre satisfactorio para la meta verdiblanca ante las puntas donostiarras, que lograban acercarse a la portería local, aunque sin eficacia en la conversión a gol. El Racing mantenía su intensidad en el juego, sosteniendo su ratio de llegadas sobre lo propuesto por un contrario que no se quedaba atrás en cuanto a la acumulación de jugadores en posiciones críticas. Con todo, el conjunto local seguía mandando a los puntos. Y llegó el primer gol. Un remate de Jimena desde el interior del área tropezó en una defensa visitante, cayendo el balón a Nai, que tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red, en el minuto 13. Seguían acumulando llegadas las de Mario Ortiz y un lanzamiento de Nai tras tocar en una defensa de la Real B se marchó a córner. Fue la antesala del segundo gol del Racing. El saque de esquina botado Xesca, lo cabeceó María Corbacho, subiendo el dos a cero en el marcador, once minutos más tarde.

No se amilanaron las visitantes que de nuevo por medio de Carlota dispusieron de una ocasión, pero el remate de la delantera lo sacó bajo palos Esther. Pese a los intentos de Aitor Resende y su equipo por contraatacar, las racinguistas optaron por replegarse defensivamente, buscando oportunidades de contragolpe para causar estragos. Y así fue como llegó el tercer gol. Fue tras un perfecto pase de Jimena que lo remató Paulita desde el interior del área. Con ese gol concluyó la primera mitad.

Tras el descanso, la Real B salió en busca de reducir distancias y encerró durante varios minutos al Racing. Una falta botada por Carlota, Matilde, adelantándose a la defensa verdiblanca y de cabeza, batió a Anna Reina poniendo el 3-1 en el marcador.

Aunque las blanquiazules buscaron el segundo gol, el conjunto de Mario Ortiz se mostró sólido en cada acometida rival, y expeditivo en cada ataque protagonizado por sus jugadoras de vanguardia, que seguían protagonizando las mejores ocasiones del choque en materia ofensiva. El plan de partido transcurría a la perfección, y todas las piezas encajaban en una tarea colectiva, sustentada por cada jugadora. Anna Reina protagonizaba una buena intervención a remate de Iraia, y permitía que el resultado continuase favorable a los intereses racinguistas. La gran labor grupal permitió, al término de los noventa minutos, la consecución de tres puntos de oro para seguir acercándose al liderato en una campaña que invita a soñar.