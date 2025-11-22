El Rayo rompe su mala racha ante el Sarriana

José Compostizo Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

El Rayo Cantabria no perdonó ante el Sarriana y ganó 2-0, un resultado que le permite acercarse a los puestos de salvación. Era un choque trascendental en La Planchada en busca del segundo triunfo en casa y de alzar el vuelo de una vez por todas tras diez encuentros sin conocer la victoria. Los de Ezequiel Loza sabían de la importancia del partido y lo demostraron desde el primer minuto. Salieron muy enchufados, con mucho ritmo, moviendo rápido la pelota y buscando la portería contraria, aunque sin generar gran peligro.

El conjunto lucense optaba por mantener la posesión para elaborar sus oportunidades, buscando el espacio con mucho temple. El control seguía siendo verdiblanco, no obstante, no encontraban con claridad acciones ofensivas para adelantarse en el marcador. Solórzano, tras un centro lateral de Baldrich, dispuso de una buena ocasión, pero su remate en el segundo palo lo atrapó Pirot. Tocaba y tocaba el Rayo con comodidad, solo faltaba pisar con más peligro la zona rival.

Rayo Cantabria Laro, Adrián Argos (Márquez m.87), Cagigal, Manu González, Samu Calera, Solórzano (Vallecillo m.59), Baldrich. Izan, Diego Fuentes (Ekain m.87), Axel Ayala, Diego Díaz. 2 - 0 Sarriana Pirot, Freire (Antón m.88), Berardozzi, Levrand, Iago Parga, Da Silva, Iago Díaz (Iker m.67), Boedo (Edu González m.45), Santiago, Douglas, William. Goles: 1-0 m.73 Diego Fuentes, 2-0 m.75 Manu González.

Árbitro: Asier Ugalde (C. Vasco). Amonestó a Solórzano, Cagigal, Alex Ayala y Vallecillo por parte local y a los visitantes Iago Díaz, Santiago, Iago Parga y Douglas.

El conjunto gallego parecía no estar en el partido, sin embargo, despertó en dos contras casi consecutivas. Cumplida la media hora de choque, el meta del Sarriana volvió a vestirse de héroe y evitó de nuevo el primer tanto de la tarde tras una jugada de Argos que finalizó Baldrich con un lanzamiento que el meta envió a córner. Ni unos ni otros consiguieron marcar y se marcharon al descanso sin goles.

En el segundo tiempo el Rayo mantuvo la posesión del balón y el Sarriana se resguardó para hacer daño a través de las transiciones. Hasta que en el minuto 73 Diego Fuentes cazó un rechace de la defensa visitante y con un disparo a la media vuelta anotó con un zurdazo al palo corto. Dos minutos más tarde un saque de esquina a cargo de Diego Díaz lo cabeceó Cagigal en el segundo palo y Manu González, también de cabeza, lo envió al fondo de la red para anotar el segundo gol.