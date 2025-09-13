El Sámano se estrena con derrota en El Vallegón La buena predisposición de los naranjas no fue suficiente para evitar la derrota ante el Vetusta

El Sámano cayó, pero de pie, ante el Vetusta. El conjunto de Jon Ander Lambea perdió 0-2 ante el equipo asturiano, que aprovechó su pegada y su calidad diferencial en ataque para dejar sin efecto el buen partido de un conjunto naranja que, tras dos jornadas, aún no ha estrenado su casillero de puntos.

El Sámano no anduvo temeroso desde el arranque del partido de su estreno en El Vallegón, en su debut en Segunda Federación por primera vez en sus 47 años de historia. El equipo samaniego se estrenó en casa frente al filial del Oviedo, con una gran entrada y una afición muy animosa. Fue el primer partido como local de los 'Lobos', en la cuarta división del fútbol español.

Sámano Gorka, Deiby, Luis (Unai m.82), Rasines, Aitor, Izan (Julen m.82), Junior, Diego (Jonas m.62), Lambea (Gilete m.62), Pedro (Berzosa m.76), Castillo. 0 - 2 Vetusta Narváez, Lopes, Esteban, Pereda (Antañón m.70), Castrillejo, Menéndez (Agudín m.62), Delgado, Berzal (Coballes m.62) Marqués, Espinosa, Miranda. Goles: 0-1 m.10 Delgado, 0-2 m.88 Delgado.

Árbitro: Guillermo García (C. castellano-leonés). Amonestó a Izan, Menéndez y Rasines.

Con el dominio del Vetusta, que se quedó con la posesión del balón, el cuadro naranja lo intentó con un juego pleno de intensidad en cada una de sus líneas, aunque los primeros envites fueron cosa de los asturianos. Hasta en dos ocasiones consecutivas, en los primeros cinco minutos, llegó el filial oviedista a la meta de Gorka con peligro. La primera, tras un lanzamiento desde la frontal de Miranda que el guardameta naranja desvió a córner, y posteriormente un disparo de Castrillejo que se fue rozando el poste.

Por su parte, los de Jon Ander Lambea lo intentaban robando y buscando el contraataque, pero siempre se encontraban con una inexpugnable defensa asturiana.

Los visitantes, en la tercera llegada, no perdonaron. Delgado, a los diez minutos, finalizó una perfecta contra con un chut cruzado. Era el 0-1.

No se amilanaron los samaniegos, que lo intentaron con largas jugadas y también a balón parado. En esos instantes, se rozó el gol. En una rápida combinación entre Lambea y Pedro, el ariete de Astillero se descolgó y puso un centro raso al que no llegaron los atacantes locales. Los 'Lobos' siguieron insistiendo en busca de la igualada en los compases finales de la primera mitad. Un centro de Aitor lo cabeceó, de espaldas, Izan y a renglón seguido, Pedro disparó raso, deteniendo el balón Narváez. Fueron las mejores ocasiones de la primera mitad para los naranjas.

El Sámano dio un paso adelante tras el descanso. No le gustó a su técnico Jon Ander Lambea el vivir permanentemente con su rival al acecho, teniendo que vigilar su espalda de continuo.

Eso le llevó a pisar el área rival con más intensidad, pero también dejaba descubierta su defensa, y a punto estuvo de recibir el segundo gol tras un remate de Castrillejo y, posteriormente, de Berzal.

Los últimos minutos fueron de desesperación para el Sámano ante un Vetusta que serenó y gestionó este tramo de partido y su ventaja con maestría. Pasaba poco en El Vallegón y los asturianos jugaban con el paso de los minutos ante un cuadro naranja que no sabía cómo encontrar la llave del gol. Además, a falta de dos minutos para la conclusión del partido, Delgado, de nuevo, puso el 0-2 en el marcador.

Así, el partido murió, en el minuto 100, con el Sámano incapaz, superado por el cansancio y el oficio de los de Roberto Aguirre, de inquietar al Vetusta en el añadido. La imagen ha mejorado, pero los de Jon Ander Lambea siguen buscando los primeros puntos de la temporada.