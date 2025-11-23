El Sámano se vuelve de Vigo con otra derrota abultada

Pablo Martín Vigo Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

Nueve goles en las dos últimas jornadas ha encajado el Sámano, penúltimo con el mayor registro de goles recibidos y la peor diferencia de goles del grupo. En O Vao, ante un Coruxo en buen momento, hincó la rodilla muy pronto, con dos dianas de desventaja al descanso, que no alteró la tendencia de claro dominio local. El doblete del recambio Javi González castigó a un equipo castreño en el que debutaron los juveniles Edu y Unax y que pudo descontar por medio de Diego Marta en la última jugada del encuentro.

Coruxo Esteban; Roque, Marchante, Fernández, Naveira (Cidre, m. 63); Pinín, Alonso (J. Rodríguez, m. 80), Rares (H. Rodríguez, m. 63); Gandarillas (Santos, m. 74), Sola y Añón (Javi González, m. 46). 4 - 1 Sámano Oleaga; Rasines, Jonlo, Deiby; Diego Marta, Unai Vega, Xavi (Castillo, m. 58), Berzosa (Edu, m. 74); Júnior (Unax, m. 84), Gilete y Lambea (Izan, m. 58) Goles: 1-0: m.20, Añón; 2-0: m.34, Carlos Alonso; 3-0: m.57, Javi González; 4-0: m.90+3, Javi González; 4-1: m.90+4, Diego Marta.

Árbitro: Fernández Buergo (Comité asturiano). Amarilla al visitante Xavi.

Desde el comienzo sufrió el Sámano ante la ambición del Coruxo. De hecho, uno de los primeros acercamientos de la escuadra viguesa acabó con un saque de esquina que despejó la defensa cántabra, que también abortó otra aproximación en la que la conexión entre Gandarillas y Sola no pudo culminar con un golpeo. El primer gol llegó antes del ecuador del primer tiempo, después de una acción en el sector derecho del ataque vigués que culminó con un centro de Guille Pinín que llegó a Añón, quien remató raso y esquinado para batir a Oleaga.

No varió su propuesta el bloque olívico pese a llevar la iniciativa en el electrónico. Al contrario, ya que trató de ampliar su renta. En una de sus llegadas, antes de la media hora de juego, Gandarillas, uno de los más activos, estuvo a punto de hacer el 2-0 que sí llegó poco después. Fue con un cabezazo de Carlos Alonso a la salida de un saque de esquina botado por el propio Gandarillas.

Estuvo a punto de recortar la desventaja el equipo de Jon Ander Lambea al comienzo del segundo tiempo. Fue un espejismo, ya que el Coruxo sentenció el choque antes de llegarse a la hora de juego con un gran gol de Javi González. El mismo jugador firmó el 4-0 en el tiempo añadido al aprovechar una combinación de su equipo. En la última jugada del partido, después de un pase erróneo de la defensa del Coruxo, Diego Marta hizo el 4-1 definitivo.