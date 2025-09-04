El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lamine y Mikel Merino celebran uno de los goles ante Bulgaria. EFE
Mundial | Fase de clasificación

Exhibición de arte español en Bulgaria

El tempranero gol de Oyarzabal, al que siguieron los tantos de Cucurella y Merino en el primer acto, facilitó el triunfo de La Roja para abrir el camino al Mundial 2026

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:30

La vigente reina de Europa y subcampeona de la Liga de Naciones no ceja en su empeño de ilusionar a la gente con la mirada ... puesta en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se avecina. En un partido muy profesional, resuelto en la primera mitad con los tantos de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino, España sometió a una Bulgaria en la que cualquier tiempo pasado fue mejor, al menos por lo que al fútbol respecta. Volvieron tras un año en el dique seco Rodri y Carvajal para disfrutar de media horita, debutó Jesús Rodríguez, no hubo más lesiones, y 'La Familia' llegará pletórica al compromiso del domingo en Turquía, mucho más peliagudo que el de Sofía en la batalla por el primer puesto del grupo que da plaza directa para esa Copa del Mundo en la que España ambiciona su segunda estrella.

