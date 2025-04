«Si piensan que llamarme 'Athenea del Caudillo' me duele, están muy equivocados» «Cada vez que veo al presi, le digo: 'a ver el estadio'. Se ríe y me dice 'todo llegará», afirma la futbolista cántabra del Real Madrid, sobre su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu

Sandra Riquelme Viernes, 4 de abril 2025, 13:23

Athenea del Castillo es pura espontaneidad y lo volvió a demostrar delante de los micrófonos de El Partidazo de la Cadena COPE. La cántabra del Real Madrid, ahora concentrada con la selección antes del doble compromiso ante Portugal (este viernes en Paços de Ferreira y el próximo martes en Balaídos, ambos en La 2), no eludió ninguna cuestión, incluso cuando se le preguntó por la posibilidad de que el Santiago Bernabéu albergue un partido del equipo femenino.

«Me encantaría que fuera esta temporada, pero creo que va a ser difícil. En el futuro es muy probable que el Real Madrid femenino juegue en el estadio. Todas nosotras queremos jugar ahí», reconoció Athenea. Melanie Leupolz declaró hace algunas semanas, en el podcast 'Kicker FE:male', que Florentino Pérez comentó en la cena de Navidad que el debut del Madrid se produciría tras la conquista del primer título. La de Solares no fue tan concreta, pero sí desveló que es algo que le ha pedido personalmente al presidente. «Cada vez que veo al presi, le digo 'a ver el estadio'. Se ríe y me dice 'todo llegará».

La relación de Florentino Pérez con la sección de fútbol femenino fue uno de los asuntos que copó la entrevista de Athenea en El Partidazo. Y la cántabra manifestó, a su manera, que el presidente está muy encima del equipo femenino. «Sí que es cierto que ha venido más a vernos de lo que vosotros pensáis. Yo creo que es porque no lo veis allí en el palco, pero el señor está ahí puesto», dijo con total naturalidad.

Pero Athenea acompañó esa espontaneidad que le caracteriza con una reflexión que demuestra la ambición presente en el vestuario madridista. «Me gustaría que fuese más a los partidos, pero a su favor tengo que decir que, para recibir, creo que primero tenemos que dar. Me explico. El masculino lleva muchísima trayectoria, nosotras no». También, defendió la ausencia de Florentino por las condiciones de otros campos de la Liga F, aunque aseguró que está presente en el Alfredo Di Stéfano. «Hay veces que igual no está en el palco, pero yo sé que está porque yo entro en el túnel de vestuarios y lo veo. Y le digo: 'Hola, presi'. Va más de lo que os pensáis, está superpendiente de nosotras. En el club no nos falta absolutamente de nada».

Athenea, formada en el Racing Féminas, confesó una vez más su amor y agradecimiento al Real Madrid. También al Dépor. «Mis principios y mis valores están por encima de todo. Tanto el Deportivo, en su día cuando me fichó, como el Real Madrid, me lo han dado todo. Yo soy madridista desde pequeña». Y aprovechó no solo para reiterar que nunca jugaría en el Barcelona: «Ni en el Barça ni en el Atleti, pero no quiero crear más boom. Mis principios y valores son que el Madrid y el Deportivo me lo dieron todo en su día. Renové en el Real Madrid porque yo siento que el Real Madrid va a ganar cosas. Quiero estar ahí para verlo».

La cántabra, eso sí, aprovechó para dejar un mensaje de admiración hacia el Barça, a la vez que ensalzaba el crecimiento de la sección femenina del Real Madrid. «Sé que el Madrid va a ganar títulos y va a seguir creciendo, por eso estoy ahí. Pido paciencia en ese aspecto, porque llevamos una trayectoria muy corta y poco a poco estamos creciendo. Estamos a cuatro puntos del Barça en abril y el año pasado terminamos a más de 20 puntos. Hemos llegado a unos cuartos de Champions y hemos competido, al menos, uno de los dos partidos. Nos podíamos haber metido entre los cuatro mejores equipos de Europa en esta poca vida que tenemos. Dentro de que la exigencia para nosotras es máxima, la gente tiene que estar tranquila y apoyarnos, porque el Barça nos lleva muchísimos años de ventaja, ha trabajado muy bien su sección femenina. Es un privilegio que esté en la Liga española. Nosotras tenemos que aprender muchas cosas de ellas y espero que ellas de nosotras».

Además, también habló del último 'clásico', que tanto dio que hablar, y sobre la polémica por el gol anulado al Barça con el empate a uno en el marcador. «¿Puede condicionar o no? Eso no lo sé. Solo te digo que igual que lo ve todo el mundo, yo reconozco, aunque soy madridista y soy del Madrid, que es fuera de juego», señaló antes de ser preguntada por su ideología política. «¿Athenea del Caudillo? Me da igual. Yo me río. Si piensan que decirme que soy 'Athenea del Caudillo' y que juego de 'extrema derecha' me va a doler, están muy equivocados».