«Sentarme en el mismo banquillo que Manolo ha sido uno de los alicientes»

El Racing visita el domingo (El Molinón-Enrique Castro 'Quini', 16.15 horas) a un Sporting que estrenará entrenador. Tras la destitución el lunes de ... Asier Garitano, Borja Jiménez es el nuevo técnico rojiblanco, y ayer se presentó con una frase que enlaza a la perfección con el que será el partido de su debut y con una figura de referencia tanto en el Racing como el Sporting: la de Manolo Preciado. «Sentarme en el mismo banquillo que se sentó Manolo en su momento ha sido uno de los puntos fuertes para que esté aquí», decía en la sala de prensa de El Molinón.

El técnico abulense, en su etapa en el Deportivo uno de los protagonistas del intenso duelo que deportivistas y racinguistas mantuvieron en la temporada 21-22 por el campeonato de grupo de la entonces recién instituida Primera RFEF, mostraba así su admiración por el entrador cántabro a la par que marcaba un objetivo muy ambicioso a pesar del mal arranque de los asturianos. «Nuestro objetivo tiene que ser ascender, entiendo que a largo plazo tiene que serlo, pero si nos lo marcamos ahora es un error», decía en sus primeras palabras como técnico sportinguista. Eso sí, con prudencia y pidiendo tiempo. «En el fútbol es muy difícil dar la vuelta a una situación. No tenemos una varita mágica para enganchar una racha, ojalá», reflexionaba solicitando «paciencia».

«Quiero agradecer la confianza que depositáis en mí, en mi cuerpo técnico, para revertir una situación que está siendo complicada. Este club ha sido para nosotros un referente desde que éramos pequeños por lo que significa el Sporting y la ciudad», decía el castellano, que antes de aceptar la propuesta asturiana habló con otro técnico que ocupó ambos banquillos: Marcelino García Toral. «Va a estar pendiente de lo que hagamos», comentaba distendido: «Me dijo que ganáramos y que iba a estar ahí detrás».