El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Jiménez (izquierda) durante su presentación con el Sporting. Arnaldo García

«Sentarme en el mismo banquillo que Manolo ha sido uno de los alicientes»

El nuevo técnico del Sporting, próximo rival del Racing, recuerda la figura de Preciado en su presentación oficial con los asturianos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Racing visita el domingo (El Molinón-Enrique Castro 'Quini', 16.15 horas) a un Sporting que estrenará entrenador. Tras la destitución el lunes de ... Asier Garitano, Borja Jiménez es el nuevo técnico rojiblanco, y ayer se presentó con una frase que enlaza a la perfección con el que será el partido de su debut y con una figura de referencia tanto en el Racing como el Sporting: la de Manolo Preciado. «Sentarme en el mismo banquillo que se sentó Manolo en su momento ha sido uno de los puntos fuertes para que esté aquí», decía en la sala de prensa de El Molinón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  3. 3 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  4. 4

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  5. 5

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  10. 10

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Sentarme en el mismo banquillo que Manolo ha sido uno de los alicientes»

«Sentarme en el mismo banquillo que Manolo ha sido uno de los alicientes»