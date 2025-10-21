El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charo Rubio y Chelo González Lacalle, de Buscando Sonrisas, junto a Chuchi Bahillo, presidente de la Peña. DM
Fútbol base

Con la solidaridad en el pecho

La Peña Paco Liaño dedica desde 2019 el espacio delantero de sus camisetas a asociaciones benéficas; la última, Buscando Sonrisas

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Está historia empieza con un espacio en blanco. Un hueco vacío en el pecho. Ese que quedó cuando uno de los padres de un niño ... del equipo alevín de la Peña Paco Liaño compró una equipación para los chavales. Porque así funcionan las cosas en uno de los clubes más modestos del fútbol base de Cantabria. Todos suman. Aquella generosidad no tenía contrapartida. El mecenas no quiso poner su negocio al frente de la camiseta. Y lo cierto es que la elástica quedaba sosa, con un espacio en blanco que quedaba inutilizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    Los sindicatos cifran la huelga en institutos en un 40% y Educación lo rebaja al 24%
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Con la solidaridad en el pecho

Con la solidaridad en el pecho