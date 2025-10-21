Con la solidaridad en el pecho

Está historia empieza con un espacio en blanco. Un hueco vacío en el pecho. Ese que quedó cuando uno de los padres de un niño ... del equipo alevín de la Peña Paco Liaño compró una equipación para los chavales. Porque así funcionan las cosas en uno de los clubes más modestos del fútbol base de Cantabria. Todos suman. Aquella generosidad no tenía contrapartida. El mecenas no quiso poner su negocio al frente de la camiseta. Y lo cierto es que la elástica quedaba sosa, con un espacio en blanco que quedaba inutilizado.

Directivos y entrenadores le dieron vueltas, aunque la solución la tenía el presidente de la Peña, Chuchi Bahillo, tumbada en el sofá. Dante, un galgo adoptado, encendió la bombilla. Qué mejor que usar el soporte, aunque modesto, para dar visibilidad a causas realmente importantes. Era el año 2019 y en el pecho acabó sublimado el logo de la asociación de la que procedía el perrete: Galgos de Casa. Y así, nació está iniciativa de los Patrocinios Solidarios de la que tan orgullosos están en el club. Porque, aunque otras entidades han llevado a cabo después ideas similares, los de Maliaño fueron los pioneros.

La Peña llegó a tener cinco equipos. Ahora tiene tres -alevín, benjamín y prebenjamín- además de los pequeños de 4 y 5 años que empiezan a tener su primer contacto con el fútbol. Así que las equipaciones tampoco son muchas. Pero a medida que se han ido renovando, han entrado nuevas causas. En 2022, el club adquirió nueva indumentaria para el equipo prebenjamín. Había que buscar 'patrocinador': la Asociación de enfermos y afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Cantabria, CanELA.

Y en este 2025 los tres equipos de la Peña lucen todos, por primera vez, su patrocinio solidario. El benjamín estrena camiseta. En el club manejaron varias opciones pero, al final, se decantaron por la asociación Buscando Sonrisas, donde recibieron la iniciativa haciendo honor a su nombre.

Para el presidente del club camargués, «esta es la mejor manera de dar una utilidad realmente importante a ese hueco en blanco en nuestra camiseta. Además, este acuerdo encaja a la perfección con el objetivo que tiene el club de ayudar a las familias en la educación en valores de niños y niñas. Nuestro club es modesto, pero entendemos que podemos aportar un pequeño grano de arena en una labor tan importante como la que lleva a cabo Buscando Sonrisas. Asimismo, se trata de una dedicación de voluntarios, en gran parte jóvenes, y destinada en muchos casos a la infancia, que es el ámbito en el que trabaja nuestro club a través de entrenadores que también son voluntarios».

Por su parte, la coordinadora de Buscando Sonrisas, Encarna Fernández Boudin, estima que esta colaboración entre ambas entidades significa «una forma más de visibilidad a través de un medio al que no llegábamos hasta ahora. Y con los niños como protagonistas, porque son muchos los que pasan por Valdecilla, sea cual sea el motivo o la gravedad, y las familias se identifican con nosotros, porque nos ven todos los días de la semana jugando con sus hijos y proporcionando terapias que a veces no cubre la Seguridad Social».

El acuerdo no se queda en sublimar un logotipo en una camiseta. En el caso de Galgos de Casa, los niños de los equipos de la Peña han participado en desfiles de ferias de adopción con los perros que buscan un hogar; y en cuanto a CanELA, los prebenjamines aparecen en el documental 'EL Aleteo de las mariposas'. Así que la colaboración entre el club y Buscando Sonrisas sólo acaba de empezar y está abierta a ideas.

Otros clubes de Cantabria, como la Gimnástica, con la camiseta de su primer equipo, o el Ampuero, también con Buscando Sonrisas, han comenzado a llevar a cabo iniciativas similares. Y dar visibilidad a las cosas realmente importantes siempre está bien.