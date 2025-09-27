Sufrimiento y euforia en Cabezón

Dos palabras que definen a la perfección los sentimientos que portó el Textil Escudo en la ida de la previa de la Copa. Los de ... Gerardo Llano toman ventaja tras vencer al Negreira (2-1) que nadó kilómetros para morir a ras de la playa en un partido en el que los cántabros fueron del sufrimiento a la euforia.

El choque empezó con mucho ritmo, muy abierto y con los dos equipos buscando la meta contraria. A los tres minutos un pase de Perujo a la espalda de la defensa visitante llegó a Pablo Cano, pero el remate del centrocampista, flojo, lo atrapó Dacuña. No se hizo esperar la respuesta gallega con un disparo de Pereira desde el borde del área que detuvo Borja. Con el paso de los minutos parecían que ambos conjuntos bajaban alguna que otra marcha, aunque multiplicados por Perujo, Héctor Marcos y Pablo Cano, cada acometida cántabra anunciaba culminación. Y así fue. Tras una serie de rechaces en el área del Negreira y un remate de Perujo, el balón tocó en la mano de Liñares, con el consiguiente penalti que Valentín transformó en el 1-0.

Textil Escudo Borja, Bueres, Ignacio, Mario Gómez, Valentín (Raúl Rivero), Ayerra, Pablo Cano, Héctor Marcos (Adrian), Marco, Sergio, Perujo 2 - 1 Negreira Dacuña, Sanin, Liñares, Brais (Diego), Lagares, Freire, Pereira (Raúl), Caamaño (Mayan), Xabier, Suárez, Adrian (Torreiro) Goles: 1-0 m.16 Valentín de penalti.1-1 m.24 Caamaño, 2-1 m.33 HéctorMarcos

Árbitro: Ander Méndez (Comité Vasco). Amonestó a Liñares, Sergio, Mario Gómez, Lagares, Bueres, Caamaño, Suárez y Perujo

No se amilanaron los de A Coruña que tres minutos más tarde dispusieron de una clara ocasión por medio de Suárez, pero el chut del delantero lo desvió Borja. Fue la antesala del empate. Camaño, se plantó solo ante el meta blanquillo y con un disparo cruzado puso las tablas en el marcador.

El Textil no se amilanó y Pablo Cano llevó a cabo una gran acción por la banda izquierda, gestó un buen centro rastrero para que Héctor Marcos disparara de primera y así estampar el 2-1 en el minuto 33. Incluso tuvieron los locales alguna oportunidad para ampliar el marcador, pero se llegó con 2-1 al descanso.

Con ese resultado, los gallegos estaban obligados a buscar un nuevo gol y los locales, por su parte, la ardua tarea de aguantar el empuje inicial del Negreira. Freire se precipitó con un disparo en una segunda jugada y desperdició una ocasión manifiesta de gol. Apretó con ganas el cuadro visitante durante el primer tramo de la segunda mitad en busca del empate.

A partir de ahí, las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, con el Textil Escudo como el que más y mejores firmaba. Dos de las más claras correspondieron a Perujo. La primera, en el minuto 60, se marchó rozando el larguero y en la segunda, Dacuña envió el balón a córner tras un disparo cruzado del delantero. Por su parte el conjunto gallego tuvo la mejor en las botas de Adrián, pero su lanzamiento desde la frontal lo mandó a córner Borja.

En el minuto 64, Adrián pudo empatar el encuentro, pero su lanzamiento se marchó rozando el larguero. No se hizo esperar la contestación de los de Gerardo Llano. Perujo, el mejor del encuentro, tras marcharse de su par disparo desde el interior del área, pero el meta Dacuña, en un alarde de reflejos desvió el balón.

El Textil toma así ventaja en la eliminatoria antes del encuentro de vuelta, que se disputará el próximo sábado en el campo Jesús García de Negreira.