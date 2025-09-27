El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los futbolistas del Textil celebran con su público uno de los dos tantos. Javier Rosendo

Sufrimiento y euforia en Cabezón

El Textil Santanderina se pone en ventaja en la eliminatoria previa de Copa, que tiene como premio un rival de Primera en el primer cruce del torneo del KO

José Compostizo

José Compostizo

Cabezon de la Sal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:38

Dos palabras que definen a la perfección los sentimientos que portó el Textil Escudo en la ida de la previa de la Copa. Los de ... Gerardo Llano toman ventaja tras vencer al Negreira (2-1) que nadó kilómetros para morir a ras de la playa en un partido en el que los cántabros fueron del sufrimiento a la euforia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4

    La cuna del duelo y la despedida
  5. 5 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  6. 6

    El Supremo permite a los vecinos prohibir pisos turísticos con mayoría de tres quintos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9

    La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023
  10. 10

    La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sufrimiento y euforia en Cabezón

Sufrimiento y euforia en Cabezón