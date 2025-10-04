El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El padre de Raúl Ramírez eleva al cielo una camiseta del Santoña en honor a su hijo. Daniel Pedriza

El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez

El equipo de su pueblo homenajeó antes de su partido de este fin de semana al portero fallecido el pasado lunes

DM

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:59

Comenta

El campo de El Paloma se convirtió en un abrazo para la familia de Raúl Ramírez. Sobre el césped que tantas veces pisó el ... chaval, ya fuese como portero o como entrenador de los pequeños aspirantes a arqueros de la cantera del Santoña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

