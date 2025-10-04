El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez

El campo de El Paloma se convirtió en un abrazo para la familia de Raúl Ramírez. Sobre el césped que tantas veces pisó el ... chaval, ya fuese como portero o como entrenador de los pequeños aspirantes a arqueros de la cantera del Santoña.

Vecinos, compañeros y amigos rindieron tributo al guardameta del Colindres, fallecido el pasado lunes tras sufrir un fuerte golpe el sábado anterior en el campo de El Crucero, frente al Revilla. Y lo hicieron antes del partido que el Santoña, de Segunda Regional, debía disputar este sábado frente al Nueva Montaña.

La familia realizó el saque de honor previo al partido. A la familia se le hizo entrega de un ramo de flores. El público asistente brindó su cariño a la familia de Raúl Ramírez. 1 /

La familia de Raúl, que realizó el saque de honor del encuentro, recibió un ramo de flores y una camiseta del Santoña, con el número 1 y el nombre de 'Raulito', como le conocían cariñosamente. Además, de todo el ánimo de los miembros de ambos clubes y de todos los asistentes en el campo santoñés.

Ya el pasado miércoles, Santoña brindó un emotivo y multitudinario adiós al joven, de 19 años, en la iglesia de Santa María del Puerto, donde no cabía un alma más para despedir a un vecino que se hizo querer.

No fue el único homenaje que recibió este sábado Raúl Ramírez. Poco tiempo después, al otro lado de la Bahía de Santoña, en San Lorenzo, el Laredo, otro de los clubes por los que pasó, también quiso recordar sobre el terreno de juego al portero. Y allí también estuvo presente su familia que, pese al inmenso dolor, agradeció todas las muestras de cariño recibidas.

✨ Tu sonrisa siempre brillará desde el cielo, Raúl.



Gracias de corazón a la familia por asistir a este emotivo acto de homenaje en estos momentos tan complicados. Siempre nos tendréis para lo que necesitéis.



Un abrazo enorme. pic.twitter.com/8aEuQjhHI7 — Club Deportivo Laredo (@CDLaredo) October 4, 2025

Asimismo, a lo largo y ancho de Cantabria, en encuentros de todas las categorías, se guardó un minuto de silencio en memorial del joven santoñés, igual que sucederá este domingo, en los Campos de Sport El Sardinero, antes de que el Racing se vea las caras con el Málaga.

El partido que su equipo, el Colindres, debía disputar este sábado frente a la Gimnástica en El Carmen, fue aplazado a petición de un club abatido por la pérdida de uno de los suyos. De hecho, la entidad de la costa oriental agradeció las facilidades que tanto los torrelaveguenses como la Federación Cántabra de Fútbol pusieron para que la búsqueda de otra fecha fuese posible.