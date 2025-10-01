El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Ramírez, por las calles de Santoña.

Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso

Deportista integral como futbolista, estudiante y formador de niños, su carácter alegre le concedió ese don de ganarse el respeto sin alzar la voz

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Los hombres de fútbol buscan para sus pizarras un portero que mande. A Raúl nunca le hizo falta elevar la voz para cumplir con ello ... . Tiró de carisma. De esa virtud que no se entrena; que se tiene o no. Era el destino, el mismo que le traicionó este sábado, el que hizo el resto. Le dio la camiseta con el número 1 y le convirtió en el líder silencioso. Lo fue en el vestuario de sus equipos, donde el brazalete de capitán oficializaba lo que todos sabían. Lo fue en la universidad, donde nada más llegar y sin conocerle sus compañeros le eligieron como representante estudiantil y lo fue en El Veranuco, un grupo que organiza campamentos estivales en Santoña y del que Raúl fue monitor. Muchos de esos chavales a los que formó y con quienes retorció el cuello a la pena cuando hizo falta montaron el último campamento el lunes en el Hospital Valdecilla para estar lo más cerca posible de su persona especial.

