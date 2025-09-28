El portero del Colindres, que tuvo que ser hospitalizado el sábado, pendiente de evolución

José Compostizo Santander Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:30 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

Raúl Ramírez, joven portero del Colindres que el sábado sufrió una fuerte conmoción que le dejó inconsciente y por la que tuvo que se hospitalizado, está pendiente de evolución y se sigue muy de cerca su estado tras unas primeras horas muy complicadas. El partido de Tercera RFEF que se disputaba en el Crucero entre el Revilla y el Colindres tuvo que ser suspendido tras la lesión del meta del conjunto verdiblanco, del que ahora se esperan noticias en medio de la preocupación.

Corría el minuto 63 cuando Goñi, delantero del Revilla, chocó fortuitamente en un lance del encuentro, con el guardameta, que se llevó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Tras la acción fue atendido en primera instancia por tres personas del público que se encontraban presenciando el partido, además del entrenador del Colindres, Rafa de la Peña. Después de examinar la situación le realizaron la reanimación cardio pulmonar, así como un masaje cardíaco a la altura del pecho para evitar el ahogamiento. Poco después llegó la ambulancia y el portero fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde tras sufrir una parada cardíaca en su traslado pudo ser reanimado.

Una vez en el centro médico ingresó en cuidados intensivos y posteriormente se le realizó un TAC. A Valdecilla acudieron, además de sus padres, el presidente del club, Ignacio Rodríguez, su entrenador, Rafa de la Peña, el segundo técnico, Pedro Serrano, el delegado Osorio, así como sus compañeros. A ellos se unió el presidente de la Federación Cántabra, José Ángel Peláez, el secretario, Carlos Toledo y el presidente de los árbitros, Adolfo Vázquez. El jugador ha sido trasladado a planta pendiente de evolución.