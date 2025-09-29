El jugador del Selaya que tuvo que ser hospitalizado por un lance en El Malecón ya tiene el alta

El fútbol cántabro ha sufrido un fin de semana negro, con otros dos percances fortuitos en otros tantos partidos de Tercera RFEF que sumar al ... extremadamente grave del portero del Colindres, Raúl Ramírez, en el compromiso de la misma categoría frente al Revilla.

Por una parte Álex sufrió un fuerte encontronazo en el partido frente a la Gimnástica disputado en El Malecón, que tuvo que ser suspendido a falta de ocho minutos para que el jugador del Selaya fuera atendido tras quedar semiinconsciente. Fue ingresado en Sierrallana y por fortuna, más allá del susto y la lógica preocupación, se descartó cualquier problema severo y la en la madrugada del domingo al lunes se le dio el alta médica.

Ahora el Comité de Competición deberá decidir, en caso de que así se lleve a cabo cuándo se disputan los minutos que restaban para completar el tiempo reglamentario.

Álex sufrió la conmoción tras un golpe completamente accidental con el gimnástico Alejandro Moroso, fue atendido por los servicios de emergencias sobre el propio terreno de juego gimnástico y trasladado inmediatamente al hospital, donde se le sometió a las pertinentes pruebas. Al mismo tiempo el árbitro, José Antonio López (Madrid, 2004), decretaba la suspensión del partido. Alexandru Gabriel Simion, de 21 años, se incorporó esta temporada al conjunto pasiego procedente del Fuenlabrada, y se encuentra fuera de peligro.

Susto en Escobedo

El otro percance se produjo en el Escobedo-Barquereño, aunque en este caso el partido sí que pudo finalizarse con un resultado de 4-2 para los camargueses. Otro golpe, de nuevo completamente accidental y sin ninguna intencionalidad, obligó a que los sanitarios atendieran al local Samuel Isuardi, aunque en este caso en un percance sin consecuencias, más allá del susto y su sustitución. De hecho, al finalizar el encuentro ya estaba recuperado y del Eusebio Arce se trasladó a su domicilio.