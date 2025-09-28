El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los servicios médicos de ambos clubes saltaron al terreno de juego para atender al futbolista DM
Fútbol

El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe

El encuentro se paró en el minuto 81 al recibir un futbolista del cuadro pasiego un choque fortuito y ser trasladado al Hospital de Sierrallana

José Compostizo

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:31

El partido entre la Gimnástica y el Selaya, que se disputaba este domingo en El Malecón, quedó suspendido en el minuto 81 con 1-0 ... en el marcador al recibir el jugador del conjunto pasiego, Álex, un golpe fortuito en el salto con el jugador blanquiazul Alejandro Moroso. Tras el encontronazo, el futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego durante varios minutos, pero consciente en todo momento, con la única dificultad de que le costaba respirar. La tensión en el campo fue absoluta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  3. 3

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  4. 4

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  5. 5

    La última ola de José de Diego
  6. 6

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  7. 7

    Ronda de vino, orujo y cocido en Potes
  8. 8

    La paz reina a derecha e izquierda
  9. 9

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  10. 10

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe

El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe