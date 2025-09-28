El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe

El partido entre la Gimnástica y el Selaya, que se disputaba este domingo en El Malecón, quedó suspendido en el minuto 81 con 1-0 ... en el marcador al recibir el jugador del conjunto pasiego, Álex, un golpe fortuito en el salto con el jugador blanquiazul Alejandro Moroso. Tras el encontronazo, el futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego durante varios minutos, pero consciente en todo momento, con la única dificultad de que le costaba respirar. La tensión en el campo fue absoluta.

Los servicios médicos de ambos clubes ingresaron rápido en el terreno de juego para brindarle atención y realizarle diferentes pruebas en primera instancia hasta la llegada de la ambulancia que le evacuó al Hospital de Sierrallana. Como consecuencia de ello y dada la aparente gravedad del hecho, ambos equipos, Gimnástica y Selaya, dieron el encuentro por suspendido con el consentimiento del colegiado. Ya que el árbitro entendía la postura de los compañeros que no tenían el ánimo suficiente como para continuar con el encuentro. También saltaron al terreno de juego los presidentes de ambos clubes, Siro del Barrio, de la Gimnástica, y José Antonio Regalado, del Selaya, con la intención de tranquilizar a los jugadores de ambos equipos.

Ahora, el Comité de Competición cántabro decidirá cuando se reanuda o no el encuentro, que se detuvo a falta de nueve minutos para la conclusión y también, en caso de reanudación, cuando se disputará el tiempo restante.

El Selaya a través de un directivo comunicó a El Diario que tras las pruebas realizadas a Álex en el Hospital de Sierrallana se le ha detectado un esguince cervical a causa del impacto sufrido contra el jugador de la Gimnástica Alejandro Moroso. Así todo, los facultativos trasladaron al padre del jugador y a los entrenadores del club que «estén tranquilos» –de momento por la protección de datos no les podían decir más–. El jugador se encuentra «fuera de peligro y todo ha sido un gran susto», asegura el club.