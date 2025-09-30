Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez

Profesores y alumnos de la Universidad Europea del Atlántico se han congregado en las puertas del centro en el que estudiaba Raúl Ramírez para guardar ... un respetuoso y emotivo minuto de silencio en memoria de quien fue uno más hasta el pasado sábado, cuando la fatalidad en forma de desafortunado golpe durante un partido con su equipo, el Colindres de Tercera RFEF, terminó día y medio después con vu vida.

Solo la cerrada ovación pudo romper el respetuoso minuto de silencio que en la mañana de este martes a mediodía compañeros y profesores de la universidad han querido rendir en memoria de quien hasta el pasado viernes fue uno más en las aulas, Raúl Ramírez Osorio. Un lance fortuito en el partido le produjo una parada cardiaca de la que fue atendido sobre el campo y trasladado automáticamente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se le intentó salvar la vida sin éxito. Su amigos este martes no pudieron resistir la emoción de una despedida tan injusta y repentina.

Acceso principal de la Universidad Europea del Atlántico. Ruth Beitia, profesora del centro, entre las presentes. Javier Cotera El final del homenaje. Javier Cotera Alumnos del centro, en las escaleras de acceso. Javier Cotera Aplauso al final del minuto de silencio. Javier Cotera 1 /

Los alumnos del centro, junto con todos los representantes de la comunidad universitaria, se han congregado en la puerta principal del centro y de pie, con gesto de pena y conmoción en sus rostros, han mantenido el tipo con la mirada indicando el cielo, en señal de despedida de su compañero. Momentos emotivos que han creado un atmósfera de impotencia por la pronta despedida de un chico de 19 años querido en el centro y con todo por delante.

Ramírez cursaba segundo de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Cadyf), unos estudios que conectaban con su pasión por el deporte en general y por el fútbol en particular. No solo sus compañeros de facultad han estado presentes en este acto sencillo pero cargado de una emoción y con un significado enorme, sino que toda la universidad, con el alumnado de las distintas titulaciones, ha estado presentes.

Grupos de chavales, abrazados en algunos casos, que no podían dejar de hablar de un infortunio que tiene conmocionado al fútbol y a la sociedad cántabra y que aún se hace mucho más latente en un lugar con tanta complicidad como las aulas. Los profesores, que desde este lunes echan de menos a Raúl, confirman el estado de conmoción en el que se encuentran muchos de los compañeros del joven, que desde este lunes observan una silla vacía.

El aplauso atronador ha roto un silencio que realmente impresionaba en el campus universitario fruto de la emoción. Tanta que una vez concluido el minuto de silencio y esa sencilla forma de homenaje nadie parecía querer moverse de su sitio. Sin embargo, la rutina escolar continúa y los alumnos fueron acudiendo a sus respectivas clases para seguir con un martes más, que en nada se parece, en absoluto, al martes que todos querrían.