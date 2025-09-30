El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La comunidad universitaria de Uneatlántico guarda un minuto de silencio. Javier Coteral

Minuto de silencio en la Universidad Europea del Atlántico por Raúl Ramírez

El joven portero del Colindres estudiaba Cadyf en el centro santanderino

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:12

Profesores y alumnos de la Universidad Europea del Atlántico se han congregado en las puertas del centro en el que estudiaba Raúl Ramírez para guardar ... un respetuoso y emotivo minuto de silencio en memoria de quien fue uno más hasta el pasado sábado, cuando la fatalidad en forma de desafortunado golpe durante un partido con su equipo, el Colindres de Tercera RFEF, terminó día y medio después con vu vida.

