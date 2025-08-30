El Textil Escudo, a la fase previa de la Copa del Rey

José Compostizo Bezana Sábado, 30 de agosto 2025, 22:40 Comenta Compartir

El Textil Escudo sueña con la Copa del Rey. De momento ha dado el paso para estar en la fase nacional, tras conseguir vencer al Gama en la final de la Copa RFCF-Vicente Pérez Soberón (0-1). Así pues, el conjunto de Gerardo Llano disputará la fase previa de Copa del Rey y, si supera dicha eliminatoria, recibirá en el Juan María Parés a un equipo de la máxima categoría del fútbol español.

Gama Ernesto, Negue, Borja, Gándara, Sane (Miguel Ángel), Diego, Jorge (Ángel), Saúl, Jairo, Pablo Quintanilla, Edu Curiel (Jesús). 0 - 1 Textil Escudo Álex Fernández, Cuco, Mario, Valentín, Ayerra, Adri (Dani), Darío (Celis), Comen, Marco, Chini, Perujo (Bueres). Goles: 0-1: m.51, Valentín, de penalti.

Árbitro: Pablo González (C. Cántabro). Amonestó a Sane, Jesús y Pablo Quintanilla, del Gama; y a Ayerra y Adri, por el Textil Escudo.

Durante la primera mitad, el conjunto de Cabezón de la Sal empezó más fuerte. A los cuatro minutos, Adri pudo desnivelar el marcador al plantarse solo ante el meta Ernesto, pero su remate desde la frontal se marchó alto. Lo volvió a intentar Perujo para el Textil Escudo, siete minutos después con un disparo cruzado que se fue rozando el poste. No se amilanaron los hombres de Rubén Quintanilla, que intentaban contraatacar con criterio y, en uno de esos contraataques, Jorge dispuso de una clara ocasión, pero su lanzamiento desde el vértice del área acabó en las manos de Álex Fernández.

El duelo se animaba por momentos, con alternativas para ambas escuadras. Pero fueron los de Gerardo Llano los que lo volvieron a intentar por medio de Perujo, en dos ocasiones. En la primera a punto estuvo de sorprender al meta gamero con un lanzamiento desde treinta metros que se marchó fuera. En la segunda, Ernesto le arrebató el balón de los pies. Se llegaba al descanso con todo por decidir.

Sin embargo, al poco de volver de los vestuarios el duelo dio un vuelco. Perujo se internó en el área rival y allí cayó derribado por Pablo Quintanilla. El colegiado señaló la pena máxima y Valentín no desaprovechó la ocasión. Fue el único tanto del partido y el que permite al Textil soñar con la Copa.

Copa RFEF

Para uno de los dos equipos, Escobedo o Laredo, será la mejor forma de cerrar la pretemporada antes de que dentro de siete días arranque la competición en Tercera. Los de Camargo y los de la Costa Esmeralda juegan este domingo (19.00 horas), también en Bezana, la final de la Fase Autonómica de la Copa RFEF. Un título que llevar a las vitrinas, además de que da un puesto para disputar la fase nacional, de la que salen cuatro invitaciones para la Copa del Rey.