De izquierda a derecha: los cromos de Salinas,Villalibre e Íñigo Vicente. Javier Cotera

Vuelven los cromos de Segunda

Con el regreso de la colección futbolera también se retoman las imágenes de jóvenes y «no tan jóvenes» intercambiando los domingos en la Plaza Pombo

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:34

En Cantabria ya no se buscan los mismos cromos que hace veinte años. Si entonces los racinguistas perseguían cartas como las de Munitis, Colsa, Moratón ... o Tchité, ahora los más pretendidos son otros. Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana, Villalibre o Peio Canales son las nuevas estrellas del Racing y con el lanzamiento del nuevo álbum de la Liga Hypermotion muchos cántabros suspiran por hacerse con sus cromos. La colección de la 25/26 salió este martes, lo que hace indicar que este domingo las típicas imágenes de la Plaza Pombo repleta de gente intercambiando volverán por todo lo alto.

