Vuelven los cromos de Segunda

En Cantabria ya no se buscan los mismos cromos que hace veinte años. Si entonces los racinguistas perseguían cartas como las de Munitis, Colsa, Moratón ... o Tchité, ahora los más pretendidos son otros. Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana, Villalibre o Peio Canales son las nuevas estrellas del Racing y con el lanzamiento del nuevo álbum de la Liga Hypermotion muchos cántabros suspiran por hacerse con sus cromos. La colección de la 25/26 salió este martes, lo que hace indicar que este domingo las típicas imágenes de la Plaza Pombo repleta de gente intercambiando volverán por todo lo alto.

El contraste entre las estrellas de antes y de ahora se nota en cada tienda y cada quiosco que vende el álbum. El lanzamiento , como era de esperar, generó mucha expectación en Santander. La colección, que ya el año pasado se convirtió en un fenómeno inesperado, regresó a los quioscos con una demanda que se hizo notar desde primera hora. En El Corte Inglés, Carrefour y algunos quioscos de Santander aún no habían recibido los ejemplares a media mañana, pero ya habían pasado varias personas preguntando por ellos.

El primer punto en el que sí había movimiento fue Prensa Fernando, en Marqués de la Hermida. Allí, antes del mediodía, los álbumes se escapaban de las estanterías casi tan pronto como llegaban. «No eran ni las doce y ya había vendido casi una decena», explicaba su propietario, Jesús Ángel Barriuso, recordando lo que se vivió el pasado año. «Fue una pasada, estuve más tiempo sin ellos que con ellos». En esta ocasión, la tendencia se repite. También lo hace un detalle curioso: según cuenta, la mayoría de compradores son adultos, prueba de que el coleccionismo ya no entiende de edades y que la nostalgia compite de tú a tú con la novedad.

Se consolida

El entusiasmo tiene explicación. La colección regresó el curso pasado tras treinta años de ausencia. Antes, para encontrar la última edición exclusiva de Segunda había que retroceder hasta la temporada 94/95. El año pasado el retorno se convirtió en un éxito inmediato: álbumes agotados en ciudades como A Coruña, Oviedo, Zaragoza, Elche, Cádiz y Santander, por supuesto. Todas ellas con equipos en la categoría y que dieron lugar a quioscos desbordados y una demanda que superó claramente lo previsto.

Este 2025, Panini presenta la segunda edición de su colección LaLiga Hypermotion, un lanzamiento que mantiene el espíritu clásico del álbum pero que introduce novedades para refrescar la experiencia. La colección completa exige 528 cromos, combinando los tradicionales con varias series especiales: Hyper Iconos, Hyper World Series e Hyper Show, todas inéditas y pensadas para dar más dinamismo. A ellas se suman categorías ya asentadas como Hyper Energy, una de las favoritas en la llamada —con cariño— 'Liga Hypertensiones'. Precisamente en esta última aparece el cromo de Jorge Salinas (en la imagen superior) y lo acompañan de la siguiente explicación: «Polivalente zaguero zurdo, 'on fire' a sus 18 añitos. Rechazó ya ofertas de Arabia» También en la serie Hyper Show detallan sobre Villalibre: «El 'búfalo' galopa feliz en Santander, garantizando lucha y un buen puñado de goles». No se equivocan, el delantero, tras quince jornadas, es el máximo goleador de la categoría.

Entre los grandes tesoros vuelve a sobresalir 11 Premium, una serie muy apreciada por los coleccionistas tanto por su diseño como por lo codiciado de sus cromos. Panini considera ya esta colección una referencia propia dentro de su catálogo, especialmente después del éxito arrollador de su estreno el curso pasado.

El regreso del álbum coincidió entonces con una Segunda en pleno auge y repleta de equipos históricos. En esta ocasión, a falta de poco menos de un mes para el parón navideño, el proyecto vuelve a salir a la venta con nuevos equipos como Las Palmas, Valladolid, Leganés, Ceuta, Andorra y Cultural Leonesa entre otros. Con la afición enganchada, los quioscos atentos y los coleccionistas —de todas las edades— afilando las listas, la Segunda vuelve a tener algo que la hace única: un álbum que la representa, la ordena y la celebra. Y que, todo apunta, volverá a dar que hablar.