La Gala del Deporte cántabro celebra hoy sus bodas de plata entre leyendas Fermín Cacho, junto a Juan Antonio Prieto, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva. / D. PEDRIZA A los galardones habituales que concede en cada edición, la Asociación de la Prensa Deportiva distingue a 25 figuras del deporte regional MARCO G. VIDART SANTANDER. Jueves, 27 diciembre 2018, 08:02

Veinticinco años. Un cuarto de siglo. Uno de los momentos señalados en cualquier relación o trayectoria. Las llamadas bodas de plata que requieren un buen festejo para conmemorarlas como se merece. La Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria celebra hoy a las 20.00 horas, en la sala Argenta del Palacio de Festivales, la Gala del Deporte cántabro. Y lo hace por vigésimo quinta vez. Así que toca sacar pecho y celebrarlo por todo lo alto. Esta vez, junto a los galardonados habituales en cada edición - más una nueva creación, el premio especial, que ya se otorgó al exatleta estadounidense Bob Beamon- se suma el reconocimiento a 25 leyendas deportivas de la región. Talento en estado puro con campeones olímpicos, del mundo, ganadores de los torneos más importantes en sus especialidades... Y todos con el denominador común de ser de Cantabria. Ruth Beitia, Paco Gento, Jan Abascal, Tete Rodríguez, Vicente Miera, Alberto Urdiales... Se espera que casi todos puedan asistir y también la presencia de los familiares de los dos únicos distinguidos que ya han fallecido: Severiano Ballesteros y Marquitos.

Alguno de ellos será premiado dos veces. Óscar Freire figura por derecho propio en ese elenco de leyendas deportivas de la región, pero es que además el premio que cada año distingue precisamente a eso, a una leyenda deportiva, en este 2018 ha sido para él. También será agasajada por partida doble Laura Nicholls. Uno de los pilares de la selección femenina de baloncesto está entre esas 25 figuras elegidas y además, se llevará el premio a la deportista internacional del año.

LA GALA Lugar y hora Se celebrará hoy, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander. Los premiados Junto a las habituales categorías en la Gala del Deporte, se reconocerá a 25 leyendas deportivas de la región. Se espera la asistencia de casi todas ellas. El formato La organización se ha esmerado en que la Gala de esta tarde sea de lo más amena, con varias actuaciones musicales para amenizar el acto. Sorteo Las papeletas que han servido para conseguir invitaciones para la Gala participan en un sorteo de diversos regalos relacionados con algunos de los premiados.

La Gala del Deporte ha querido renovarse en esta edición. Primero, por el cambio de escenario, el Palacio de Festivales en lugar del tradicional Hotel Chiqui. Por otro lado, habrá actuaciones musicales al objeto de amenizar una velada que durará unas dos horas, según estima la organización. También ha habido novedades a la hora de adquirir entradas para asistir a la Gala. El único requisito para conseguir dos invitaciones era colaborar con una causa solidaria. Con una aportación de cinco euros se obtenían esas invitaciones y una papeleta para el sorteo que tendrá lugar, durante el evento, a beneficio de AMICA. Una entidad que desarrolla un trabajo encomiable en favor de las personas discapacitadas, dentro y fuera de la región. En la Gala se sortearán diversos artículos deportivos, como una camiseta de la selección nacional de fútbol firmada por los jugadores; o un balón de baloncesto, firmado por la selección femenina. La revista que se distribuye durante la Gala del Deporte será gratuita para aquellas personas que tengan esa papeleta a beneficio de AMICA, mientras que los que quieran comprar la publicación podrán hacerlo adquiriendo una papeleta para el sorteo.

«Un honor»

Junto a Freire, Nicholls, Beatriz Pérez, el Grupo Blendio, Sebastian Coe o Athenea del Castillo, subirá al escenario de la Sala Argenta para recoger su galardón Fermín Cacho. Oro en los Juegos de Barcelona en 1992 y plata en Atlanta en 1996 en los 1.500. Para él será el premio Juan Manuel Gozalo. El mito del mediofondo español no puede estar más contento. «Tuve mucha relación con Juan Manuel, porque en su momento me llamó para colaborar con él en Radio Marca». Además, la vinculación del soriano con Cantabria también es especial. Porque todo un campeón olímpico no se olvida de que su primer título de campeón de España, «en categoría escolar, lo gané en Laredo». Y tampoco se olvida de una carrera de 800 metros de postín que corrió «en La Albericia». «Por eso, recibir este premio en la casa de Juan Manuel es un doble honor, porque además estaré junto a ese elenco de deportistas de leyenda que habrá en el Palacio de Festivales».