Siro del Barrio (Reinosa, 1983) inicia su segunda legislatura al frente de la Gimnástica tras un proceso electoral en el que fue el único candidato ... y la asamblea le ratificó por unanimidad. Quien fue también capitán blanquiazul trabaja en la amortización de una deuda heredada que estima en dos millones de euros y ha reducido a la mitad, y por la que existe un proceso judicial abierto contra el anterior presidente. Precisamente por la solicitud de documentación sobre el mismo al Ayuntamiento de Torrelavega ha visto con sorpresa cómo se congelaba la subvención de este año y un proceso de cesión de los bajos de El Malecón que parecía ya inminente.

–¿Originalmente, cuánto suponía la deuda con Unicaja respecto al global de la Gimnástica?

–Empezamos con dos millones de euros y eran 500.000, así que el 25%.

–¿Y ahora en cuánto queda la deuda en números redondos?

–Un millón de euros. Debe quedar condonada en su totalidad en cuanto salga adelante el convenio de los bajos de El Malecón y el fondo de inversión cancele la deuda. Quedarían además otros 130.000 euros que se pagarían con la subvención pendiente del Ayuntamiento de Torrelavega. Con eso la Gimnástica quedaría a cero.

Clavez La deuda «Un millón. Debe quedar condonada cuando salga adelante el convenio de los bajos del estadio»

Su eliminación «Esperábamos que fuera en 2025. Con este parón, es probable que haya que ir a 2026»

Cómo se ha reducido «Ajustando ingresos a gastos. Eso significaba tener en ocasiones una plantilla menos potente»

El lugar natural «Tenemos que crear una estructura para estar en Segunda RFEF y jugar fases de ascenso»

Objetivo ambicioso «Haciendo las cosas bien y teniendo un poco de paciencia, probablemente la Primera RFEF»

–De pronto el Ayuntamiento ha congelado esa subvención por la petición de documentación de los últimos años que ha hecho el juzgado...

–En realidad ha sido la defensa de Tomás Bustamante; el juzgado se ha limitado a dar traslado. Argumenta que la contabilidad está mal, pero la contabilidad está auditada. Ha pedido documentación para enmarronar, porque se refiere a ejercicios que no son objeto de la investigación. No tiene sentido, pero tampoco tenemos ningún problema en entregarla. Es más, ya la aportamos en el juzgado y hasta el interventor del Ayuntamiento ha dicho que es correcta. Se ha presentado toda la documentación.

–Cuando llegó a la presidencia el objetivo era eliminar la deuda. ¿Si se desbloquea el convenio habrá una Gimnástica sin deuda en 2026? ¿Y si no ocurre?

–De hecho esperábamos que fuera en 2025, aunque con este parón probablemente nos tengamos que ir a 2026. Y si no se desbloquea habrá una deuda con el fondo de inversión a pagar en unos años y obviamente lo que ganaremos, si se puede utilizar ese verbo, es que tendremos una deuda equilibrada a la que hacer frente en sus plazos. Pero con unos recursos más limitados, porque según entrara por ejemplo la campaña de socios iría casi en su totalidad a amortizar. Sería deuda corriente, no embargada, vencida o en el juzgado.

–¿El motivo de la congelación de la subvención es entonces que se ha puesto en duda el pago de la deuda con Unicaja?

–Entiendo que sea eso, aunque tenían la documentación. No tanto que se hubieran pagado los 113.000 euros que se debían como que la deuda fuera efectivamente 113.000.

–También hablaba de dificultades técnicas de diversos servicios municipales. ¿Tienes constancia de eso?

–No, porque no hemos tenido acceso al expediente. Y después el concejal ha dicho que los informes técnicos son correctos.

–Si no llega esa subvención, ¿tendrá problemas económicos la Gimnástica este año?

–Estamos trabajando para que no provoque problemas de tesorería. Los jugadores están al día y no va a haber problemas, pero si no ajustamos ahora sí podría haber algún pequeño problema a fin de temporada. No para que los jugadores cobren al día, pero sí tensiones de caja innecesarias.

–Cuando llegaron a la Gimnástica, ¿cuál era la deuda?

–Era aproximadamente 1.600.000 euros en balance más pasivos ocultos: la deuda con Hacienda, Seguridad Social, casos con jugadores… que han ido apareciendo por una mala praxis. En total, unos dos millones de euros.

–¿Estaba la Gimnástica al día con Hacienda y la Seguridad Social cuando accedió a la presidencia? ¿Lo está ahora?

–No, en ninguno de los dos casos. Ahora mismo ya no se debe nada a Hacienda ni al INS, pero con la Seguridad Social queda un aplazamiento de unos 35.000 euros.

–Además de la subvención municipal, ¿cómo han conseguido reducir la deuda?

–No hemos inventado la pólvora. Ajustando ingresos a gastos y asumiendo que eso significaba tener en ocasiones una plantilla menos potente que la de otros rivales. ¿Qué ocurre? Que en los años anteriores, como se demuestra en las auditorías, no se declaraban los ingresos reales por taquilla, por la lotería. Por ejemplo, los números que se dan de taquilla en el partido del Racing son de risa. Pero no lo digo yo, ya lo ha dicho la Agencia Tributaria y por eso hemos tenido que pagar sanciones.

–¿Cómo interpreta que la congelación de la subvención se anuncie solo un día antes de la asamblea en la que se convocaban elecciones?

–Obviamente tiene que haber una motivación. ¿Por parte de quién? Lo desconozco, pero sí es cierto que se mete el escrito en el Ayuntamiento justo cuando hemos convocado la asamblea. No sé si será parte de la defensa de Tomás Bustamante. Pero aquí la imagen que se daña no es la nuestra, la de la actual directiva, sino la del club; la de la Gimnástica.

–¿Entonces por qué cree que se congela la subvención?

–A día de hoy no lo puedo decir. Cuando no sea presidente de la Gimnástica, como Siro del Barrio, no tendré ningún problema en contestarla.

–¿Es posible recuperar el entendimiento con el Ayuntamiento de Torrelavega?

–No te pueden parar la cesión de los bajos, que es un expediente completamente diferente de la subvención nominativa para la reducción de deuda por algo que no tiene que ver ni está judicializado. Aquí está judicializado única y exclusivamente el periodo de 2017 a 2021 porque hay dinero que no aparece. Y no lo decimos solo nosotros; lo dice la UCO. Las actuaciones las inició la Gimnástica a raíz de una auditoría y un informe jurídico de nuestros abogados que validó la asamblea. A partir de ahí, la Fiscalía y el juzgado elaboraron un informe que dice lo mismo que el nuestro. Pero eso no tiene nada que ver con los bajos de El Malecón.

–¿Cómo interpreta entonces la situación?

–El problema es que el Ayuntamiento se ha creído una mentira. Se ha creído esta como se creyó en 2019 la de Distributalia.

–¿Es posible reabrir el entendimiento con el Ayuntamiento de Torrelavega?

–Nos han notificado que actúan por principio de prudencia, que no opera en las instituciones locales, sino el de legalidad. ¿Por qué se detiene algo a la espera de cómo termina un proceso judicial que además no tiene nada que ver con ello? ¿Y si esto provoca una salida del fondo va a responder patrimonialmente el Ayuntamiento? No está personado en el procedimiento, así que actúa a ciegas, instado o informado solo por una parte, que no somos nosotros sino la defensa. El Ayuntamiento está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años. Se han aceptado cuentas que la asamblea había rechazado. Están dando pábulo a una persona que ha reconocido en el juzgado que se trabajaba en 'B' porque había embargos.

–¿Sin la mochila de la deuda histórica la Gimnástica debe estar como mínimo en Segunda RFEF?

–Aun con esa mochila nuestro objetivo es estar en Segunda RFEF. Nosotros en Tercera tenemos no que ascender, sino ser campeones. Y serlo bien. Esa es nuestra obligación. Cuando estemos en Segunda RFEF, si hay deuda, tendremos que jugar para mantenernos. El año pasado fue un fracaso, y eso lo reconozco. Sin la mochila de la deuda nuestro objetivo debe ser de Copa del Rey hacia arriba. Y si juegas play off, será un buen año. Los objetivos van en función del dinero que puedes destinar a la plantilla, y no pueden ser lo mismo con 200.000 y con 500.000.

–¿Y la Primera RFEF?

–Sí. Tenemos que crear una estructura para estar tranquilamente en Segunda RFEF, jugar fases de ascenso y estar al menos en la terna.

–¿Cuál cree que, sin deuda, puede ser el lugar natural de la Gimnástica?

–Sin deuda, haciendo las cosas bien y teniendo un poco de paciencia, probablemente la Primera RFEF. Por ciudad, afición, estadio…

–Para eso sería también necesaria una estructura que el club no puede crear ahora...

–Correcto; uno de los problemas de la Gimnástica es que además de jugadores necesita estructuras que a día de hoy no se pueden generar porque no hay recursos. En el momento que ingresos que se están destinando a la devolución de deuda se puedan dedicar a estructura serán un potenciador de crecimiento. También se podrían hacer muchísimas más cosas en la cantera, aunque ya tenemos un margen de retención de talento muy grande.