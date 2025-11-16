El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Siro del Barrio posa en las instalaciones de El Diario Montañés. Daniel Pedriza

Siro del Barrio

Presidente de la Gimnástica
«El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»

Al inicio de su segunda legislatura, considera que sin la deuda el club debe crear una estructura para estar «tranquilamente» en Segunda RFEF y, «con paciencia», incluso ascender de categoría

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

Siro del Barrio (Reinosa, 1983) inicia su segunda legislatura al frente de la Gimnástica tras un proceso electoral en el que fue el único candidato ... y la asamblea le ratificó por unanimidad. Quien fue también capitán blanquiazul trabaja en la amortización de una deuda heredada que estima en dos millones de euros y ha reducido a la mitad, y por la que existe un proceso judicial abierto contra el anterior presidente. Precisamente por la solicitud de documentación sobre el mismo al Ayuntamiento de Torrelavega ha visto con sorpresa cómo se congelaba la subvención de este año y un proceso de cesión de los bajos de El Malecón que parecía ya inminente.

