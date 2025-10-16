Del Barrio prevé «la cancelación de la deuda gimnástica» con la cesión de los bajos de El Malecón El fondo de inversión Pastalcom construirá un gimnasio, un restaurante, una clínica de fisioterapia y una ludoteca

José Compostizo Torrelavega Jueves, 16 de octubre 2025, 13:32

«La cesión de los bajos de El Malecón a la Gimnástica permitirá la cancelación de la deuda del club que ha comprometido su viabilidad desde hace más de cuarenta años». Con esta contundencia valora el presidente blanquiazul, Siro del Barrio, la inminente aprobación en el Ayuntamiento de Torrelavega de una medida largamente debatida. Mediante la concesión de la explotación de esos bajos al fondo de inversión Pastalcom, captado por la propia directiva gimnástica, se instalarán en El Malecón un gimnasio, un restaurante, una clínica de fisioterapia y una ludoteca. «Esto permitirá dotar de dinamismo y actividad económica a la zona del entorno del estadio. Asimismo, se procederá a la rehabilitación y se dotará de actividad a unos espacios del estadio que se encontraban infrautilizados», explica del Barrio.

Adicionalmente, permitirá al club la generación de ingresos futuros no recurrentes, dado que el acuerdo con el fondo prevé que el club perciba un porcentaje de los beneficios derivados de la explotación de los locales.

Esta estrategia debe mejorar la situación económica y, con ella, la deportiva de la Gimnástica «tanto en lo que se refiere al primer equipo como a la cantera. Redundará en una mayor actividad económica en la zona de El Malecón, una mayor recaudación en concepto de impuestos para el Ayuntamiento, una remodelación de los bajos del estadio y una mejora de la situación de un club centenario, que vertebra la actividad deportiva de Torrelavega y la cuenca del Besaya», sostiene.

Considera que la culminación de este proceso supone el éxito de la colaboración público-privada en beneficio de Torrelavega y su entorno, y «abre un nuevo escenario para el club, que sin el lastre que ha supuesto la deuda, enfrenta un futuro en el que su competitividad deportiva no se verá comprometida por una deuda asfixiante».

El pasado martes el Ayuntamiento informó al club sobre los últimos pasos que se deben seguir para una cesión que se espera sea efectiva en diciembre, cuando si se cumplen los plazos el proyecto saldrá a licitación después de que en junio el Ayuntamiento admitiera a trámite de la solicitud presentada por la Gimnástica.