Vista general de El Malecón. Luis Palomeque
Tercera RFEF

La Gimnástica acredita ante el Ayuntamiento de Torrelavega que no tiene deudas con Unicaja

El club pide que se descongele la subvención de 120.000 euros paralizada desde octubre

José Compostizo

José Compostizo

Torrelavega

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Gimnástica sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Torrelavega conteste a la instancia presentada por sus abogados hace una semana, para que ... desbloquee el convenio sobre los bajos de El Malecón y la subvención anual. Se trata de dos acuerdos ya adoptados y que se deberían haber ejecutado en este último trimestre del año, pero que el Consistorio ha congelado por «prudencia», después de que el juzgado solicitara, a instancias de la defensa de Tomás Bustamante, la documentación relativa a la subvención percibida en los últimos ejercicios, que no son objeto de investigación.

