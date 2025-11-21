La Gimnástica acredita ante el Ayuntamiento de Torrelavega que no tiene deudas con Unicaja

La Gimnástica sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Torrelavega conteste a la instancia presentada por sus abogados hace una semana, para que ... desbloquee el convenio sobre los bajos de El Malecón y la subvención anual. Se trata de dos acuerdos ya adoptados y que se deberían haber ejecutado en este último trimestre del año, pero que el Consistorio ha congelado por «prudencia», después de que el juzgado solicitara, a instancias de la defensa de Tomás Bustamante, la documentación relativa a la subvención percibida en los últimos ejercicios, que no son objeto de investigación.

En el escrito, los servicios jurídicos del club manifiestan que «el juzgado no ha dado orden de paralizar ni subvención ni el proceso de adjudicación de los bajos de El Malecón y, por tanto, no hay motivos legales para hacerlo». De hecho, recuerdan al Consistorio que «la Gimnástica es la parte demandante» en el proceso en el que se investigan las cuentas de los últimos ejercicios del anterior presidente.

En el fondo de este desencuentro subyace la reclamación de Bustamante de que en las actuales cuentas no se le reconoce una deuda que sí estaba consignada durante su gestión. Así lo asume el actual presidente blanquiazul, Siro del Barrio, que argumenta que, dado que el proceso judicial en marcha investiga precisamente esas partidas y ante la denuncia del club de que no se consignaron todos los ingresos ni, más allá de las cuentas de aquella época, se aportó otra documentación que demuestre este pasivo, solo lo consignará en caso de que una sentencia judicial así lo dictamine.

En cualquier caso, el club insiste en que más allá de la subvención finalista -destinada precisamente a pagar el préstamo con Unicaja que ya se liquidó la semana pasada con cargo a un adelanto del fondo de inversión que aspira a explotar los bajos de El Malecón-, ese proceso no tiene nada que ver con el de los bajos en sí, cuyo convenio de cesión ya se había aprobado en Pleno.

Sin embargo, por el momento tanto la subvención, de 120.000 euros, como la propia cesión, están paralizadas, que no revocadas ni rechazadas. El club asegura que ya ha presentado el documento que acredita el pago Unicaja, lo que contribuye a desbloquear el proceso. Ahora, la reclamación de Bustamante de esa deuda parece el último escollo para que todo el proceso se reanude. Desde el punto de vista de la actual directiva, sin consignar ninguna nueva deuda, sino esperando a la sentencia del proceso judicial en marcha