La Gimnástica amortiza su deuda histórica con Unicaja

La deuda de la Gimnástica con Unicaja, una de las partidas más importantes del pasivo histórico que arrastraba el club, que asciende globalmente a un ... millón de euros, se ha visto reducida en aproximadamente un 10% después de que la sociedad haya abonado 113.841,85 euros a la entidad. Este pago representa la última cantidad pendiente del préstamo suscrito a mediados de los noventa con Caja Cantabria por valor de 500.000 euros. De la deuda restaban aún por amortizarse 93.000 euros, que con sus intereses ascendían al desembolso que acaba de efectuar la entidad y que contribuye a sanear las cuentas, aunque aún está pendiente de una operación de cesión de los bajos de El Malecón, que se plantea imprescindible para terminar con el pasivo heredado.

Las gestiones ya habían finalizado la semana pasada, pero en aquel momento Siro del Barrio era solo presidente en funciones, pendiente de un proceso electoral que terminó el domingo con la renovación automática de su cargo después de que no se presentaran más candidaturas.

Se trata, como informa la propia Gimnástica en un comunicado, de «el saldo pendiente con la entidad financiera Unicaja, tal como se comunicó el pasado 31 de octubre durante la presentación de cuentas de la temporada 2024-2025 con motivo de la asamblea general ordinaria».

En su comunicado, el club agradece también a Unicaja, sus socios y aficionados el «apoyo» recibido después de que el Ayuntamiento de Torrelavega anunciara la congelación temporal de la subvención y el proceso de cesión de los bajos como medida preventiva por el proceso judicial que se sigue contra la anterior directiva, por el que el juzgado ha solicitado documentación al consistorio sobre la relación entre ambas entidades.