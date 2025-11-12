El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estadio El Malecón. en Torrelavega Luis Palomeque
Fútbol | Gimnástica

La Gimnástica amortiza su deuda histórica con Unicaja

El club pone fin a un pasivo de medio millón de euros contratado hace treinta años con el pago de un último plazo de 100.000 euros

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

La deuda de la Gimnástica con Unicaja, una de las partidas más importantes del pasivo histórico que arrastraba el club, que asciende globalmente a un ... millón de euros, se ha visto reducida en aproximadamente un 10% después de que la sociedad haya abonado 113.841,85 euros a la entidad. Este pago representa la última cantidad pendiente del préstamo suscrito a mediados de los noventa con Caja Cantabria por valor de 500.000 euros. De la deuda restaban aún por amortizarse 93.000 euros, que con sus intereses ascendían al desembolso que acaba de efectuar la entidad y que contribuye a sanear las cuentas, aunque aún está pendiente de una operación de cesión de los bajos de El Malecón, que se plantea imprescindible para terminar con el pasivo heredado.

