Fútbol | Copa Federación La Gimnástica exhibe su potencial El gimnástico Dani Salas pugna con un rival del Textil Escudo para evitar que llegue al balón. / Antonio 'Sane' El equipo de Alfonso del Barrio debuta con un contundente triunfo ante el Textil Escudo y pasa directo a las semifinales JOSÉ COMPOSTIZO Domingo, 11 agosto 2019, 07:46

Hay momentos en los que hay que ganar. Perogrullada parece: siempre hay que ganar. Pero hay momentos en los que uno debe mostrar dominio, juego y ambiciones, y otros en los que simplemente hay que marcar un gol más que el otro, y dejar las flores para otro rato. Ayer, fue uno de estos.

3 GIMNÁSTICA Rubén Lavín, Fer, Fermín, Camus, Chamorro, Cusi, Vitienes (Saul), Roberto, Salas (Ito), Prada (Palazuelos), Emilio. 1 T. ESCUDO Alberto, Edgar, Guijarro, Marcos, Aitor, Bruno, José (Mario), David, Javi Delgado, Raúl (Pitu), Andrei (Iglesias). Goles. 1-0 m.7 Salas, 2-0 m.15 Cusi, 2-1 m.17 Javi Delgado, 3-1 m.88 Emilio. Árbitro. Losada Feijoo. Amonestó a Cusi, Fer y Chamorro de la Gimnástica y a Bruno y Marcos por parte del Textil Escudo expulsando a Marcos. Incidencias. Municipal de Bezana con 500 espectadores

Era un partido grande, un choque entre dos gallos que querían demostrar que eran dos de los verdaderos líderes de la Copa Federación y que buscaban las semifinales. La presión y la alta intensidad fueron los dos ingredientes principales que colocaron en su caldo tanto Gimnástica como Textil Escudo, pero fueron los de Torrelavega quienes, poco a poco, impusieron su ley. Quizá en el arranque del partido estaban más metidos que los de Cabezón de la Sal, aunque los dos equipos pusieron mucho empeño por dominar el centro del campo. Eran los blanquiazules los que ganaban los balones divididos en el medio del campo y el juego directo que utilizaron permitía a Herrera inquietar la meta de Alberto. La parcela ancha la dominaban Roberto y Cusi, por encima de David y Bruno

Además, el dominio de los hombres de Alfonso del Barrio fue aumentando según trascurría el partido con mucha verticalidad por las bandas. Y así llegó el primer gol para los de Mies de Vega. Un robo de Salas en el centro del campo, sirvió para asociarse con Prada, y el joven atacante definió con calidad ante la salida del meta Alberto anotando el primer gol para los torrelaveguenses. Era el minuto siete, y la Gimnástica mandaba sin grandes florituras, pero mandaba. Y había acertado, cosa que en el torneo del KO vale su peso en oro. Los de Torrelavega no cedían y seguían apretando la soga en el cuello a los de Cabezón. En cambio el Textil Escudo no encontraba fluidez. Los de Pablo Lobeto no conseguían sacar el balón jugado desde atrás como acostumbran, pero cuando un jugador de la zona de arriba recibía la pelota, especialmente Javi Delgado, el peligro acechaba la meta defendida por Rubén Lavín.

Control blanquiazul

La Gimnástica estaba cómoda. Presión alta, circulaciones rápidas y mucha amplitud de campo figuraban en la receta de los del Barrio para golpear al Textil Escudo. Y así fue, en el minuto 15 Cusi amplió la ventaja para los blanquiazules al rematar un lanzamiento de falta a cargo de Prada. Dos minutos más tarde recortaban distancias los de Pablo Lobeto. Un centro lateral a cargo de José lo definió con mucha calidad Javi Delgado enviando el balón al fondo de la red. Emilio tuvo una buena ocasión para anotar el tercero de la Gimnástica. El delantero dejó en el camino a dos defensores, pero en última instancia un zaguero taponó el lanzamiento para enviar el balón a córner. De nuevo Cusi estuvo a punto de anotar, pero su remate de cabeza lo repelió el poste de la portería defendida por Alberto.

Lo mejor de los primeros 45 minutos de partido para el Textil Escudo fue el descanso. Resetear, corregir errores y plantar de nuevo cara a la Gimnástica. Esas eran las directrices de Pablo Lobeto para revertir la situación y dominar al cuadro y sus jugadores tomaron buena nota. Y casi lo consiguen en el minuto 54 tras un disparo de Andrei desde el interior del área que Rubén Lavín envió a córner en un alarde de reflejos. Lo intentó con un segundo envite, un remate de Iglesias de tijera se marchó rozando el poste. Los de Cabezón de la Sal, lógicamente, buscaban el empate y la Gimnástica trataba de sentenciar la eliminatoria y vivir con cierta tranquilidad el último tramo del choque. Y lo pudo conseguir Camus con un lanzamiento de falta desde el vértice del área, pero Alberto despejó el balón.

Tras la expulsión de Marcos los últimos diez minutos fueron de domino de la Gimnástica, y Emilio a falta de dos minutos para la conclusión del encuentro anotó el tercero con disparo cruzado.