El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santamaría, con el balón, rodeado de jugadores del Laredo. Luis Palomeque
SEGUNDA RFEF

Laredo-Gimnástica, un duelo con la mirada puesta en Segunda RFEF

Dos de los grandes candidatos al ascenso se miden mañana domingo en San Lorenzo

José Compostizo

José Compostizo

Laredo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La Tercera cántabra depara este fin de semana uno de los partidos más atractivos de toda la temporada. Un plato fuerte entre los que son ... actualmente los dos grandes candidatos al liderato y, por ende, al ascenso a Segunda RFEF. Gimnástica y Laredo reeditan la apasionante semifinal de la Copa Federación a nivel regional que ofrecieron en Bezana el mes pasado. Los de Mies de Vega y los de la Costa Esmeralda tienen la urgencia de recuperar la categoría que perdieron el curso pasado y ambas plantillas están fabricadas con ese objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  2. 2

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  3. 3

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  4. 4

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  5. 5

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Laredo-Gimnástica, un duelo con la mirada puesta en Segunda RFEF

Laredo-Gimnástica, un duelo con la mirada puesta en Segunda RFEF