Laredo-Gimnástica, un duelo con la mirada puesta en Segunda RFEF

La Tercera cántabra depara este fin de semana uno de los partidos más atractivos de toda la temporada. Un plato fuerte entre los que son ... actualmente los dos grandes candidatos al liderato y, por ende, al ascenso a Segunda RFEF. Gimnástica y Laredo reeditan la apasionante semifinal de la Copa Federación a nivel regional que ofrecieron en Bezana el mes pasado. Los de Mies de Vega y los de la Costa Esmeralda tienen la urgencia de recuperar la categoría que perdieron el curso pasado y ambas plantillas están fabricadas con ese objetivo.

No es una tarea fácil la de hilvanar triunfos, como ha quedado demostrado en las dos jornadas precedentes en la categoría. Y menos entre dos rivales que parecen estar en un dulce estado de forma. La Gimnástica cayó en El Alpedre en el primer encuentro de Liga ante el Torina (1-0), pero su regreso a El Malecón no pudo ser mejor, ya que se impuso al Bezana (3-0). Por su parte el Charles, cuenta sus partidos por victorias, venció a la Cultural (2-0) en su terreno de juego en la jornada inaugural y por el mismo resultado derrotó al Revilla en el Crucero. El conjunto pejino ha firmado un prometedor comienzo de Liga que le permite habitar con ilusión en la segunda posición con seis puntos, los mismos que el líder, pero tres más que la Gimnástica, que comparece en el San Lorenzo en la octava plaza. El cuadro blanquiazul tiene la oportunidad de acceder por primera vez esta temporada a los puestos de privilegio.

Ambos equipos están con la moral por las nubes y su motivación será especial. Tanto los de Mario Gutiérrez como los de Gorka Gaztelu deberán estar bien despiertos porque cada partido es una historia de noventa minutos. El césped de San Lorenzo decidirá mañana domingo a partir de las 18.00 horas.

Otro de los partidos que despertarán el interés de los aficionados es el Albericia-Cayón que se disputa en el Juan Hormaechea, dado que ambos buscan colarse en los puestos de promoción de ascenso. El líder, el Tropezón, se verá las caras en El Alpedre con el Torina, mientras que el recién ascendido Noja jugará ante uno de los candidatos al ascenso, el Escobedo.