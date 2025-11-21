El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Gándara, ante el Selaya. Roberto Ruiz
Fútbol

Los pretorianos de Mario Gutiérrez

Maratonianos ·

Dani Sotres y Miguel Gándara son ya los dos únicos futbolistas que han jugado todos los minutos con la Gimnástica

José Compostizo

José Compostizo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Todo entrenador tiene sus fijos y Mario Gutiérrez Tagle no es una excepción. A veces incluso a pesar del disgusto de algunos aficionados, porque cada ... cual se siente técnico en la grada. El míster blanquiazul es poco amigo de los cambios, o al menos eso se desprende de lo visto las primeras once jornadas de Tercera RFEF. Tagle ha tirado de un once muy reconocible y que rara vez presenta cambios más allá de lesiones o sanciones. Así, se puede recitar de memoria el once del conjunto blanquiazul prácticamente desde el primer día. Y en todas y cada una de las jornadas se han repetido dos nombres: los de Dani Sotres y Gándara. Son sus intocables. No solo porque han sido titulares en las once jornadas, sino también porque han jugado todos los minutos: los 990 más los añadidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    PP y PRC confirman su ruptura total
  10. 10

    La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los pretorianos de Mario Gutiérrez

Los pretorianos de Mario Gutiérrez