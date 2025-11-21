Los pretorianos de Mario Gutiérrez

Todo entrenador tiene sus fijos y Mario Gutiérrez Tagle no es una excepción. A veces incluso a pesar del disgusto de algunos aficionados, porque cada ... cual se siente técnico en la grada. El míster blanquiazul es poco amigo de los cambios, o al menos eso se desprende de lo visto las primeras once jornadas de Tercera RFEF. Tagle ha tirado de un once muy reconocible y que rara vez presenta cambios más allá de lesiones o sanciones. Así, se puede recitar de memoria el once del conjunto blanquiazul prácticamente desde el primer día. Y en todas y cada una de las jornadas se han repetido dos nombres: los de Dani Sotres y Gándara. Son sus intocables. No solo porque han sido titulares en las once jornadas, sino también porque han jugado todos los minutos: los 990 más los añadidos.

El portero regresó esta temporada al cuadro torrelaveguense tras un año de parón por motivos laborales y se ganó la titularidad en la pretemporada. En lo que va de curso, sólo ha encajado cinco goles, con lo que lidera la carrera por el Zamora con una media de 0,45 tantos por partido. Además, acumula siete partidos imbatido: ante Bezana, Laredo, Selaya, Cultural, Colindres, Tropezón y Vimenor.

Miguel Gándara, que cumple su cuarta temporada en la Gimnástica, se ganó a pulso su presencia en el once desde su llegada. El zaguero, que aterrizó procedente del Portugalete, ha sido un hombre importante para todos los entrenadores que ha tenido en el conjunto blanquiazul y este año incluso ha visto una vez portería.

Por detrás del cancerbero de Santiago de Cudeyo y del lateral santanderino hay tres jugadores que han sido titulares en todos los encuentros pero que, por circunstancias del partido o por simple decisión técnica, han sido sustituidos en alguna ocasión a lo largo de las once jornadas. Se trata del Pichichi del equipo, Primo (cinco goles), que sólo se ha perdido tres minutos; Saúl, que estuvo presente en todos los encuentros aunque disputó 44 minutos menos, y Alberto Gómez. El capitán ha anotado tres tantos en los 933 minutos disputado.

Mario Gutiérrez también ha brindado la oportunidad a varios jugadores que ascendieron del juvenil el verano pasado el poder debutar con el primer equipo. Tan solo hay un jugador que aún no se ha estrenado con la Gimnástica: el portero Luis Palomeque, que sigue esperando su oportunidad.