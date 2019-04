Los protagonistas presentan el derbi Luis Palomeque Los técnicos de Gimnástica y Racing, Dani Mori e Iván Ania, y los segundos capitanes, Hugo Vitienes y Sergio Ruiz, comparecen en El Malecón, junto al presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez SERGIO HERRERO Santander Jueves, 11 abril 2019, 17:09

La lluvia deslució el segundo de los actos realizados en torno al derbi del próximo domingo. Si el miércoles se juntaron los presidentes de Gimnástica y Racing en el Ayuntamiento de Torrelavega, este viernes la Federación Cántabra de Fútbol reunió a los segundos capitanes de ambos equipos, Hugo Vitienes y Sergio Ruiz, y a los entrenadores, Dani Mori e Iván ania.

Al no poder efectuar la rueda de prensa sobre el césped de El Malecón, como estaba previsto, la comparecencia se efectuó a cubierto. El primero en hablar fue el presidente de la FCF, José Ángel Peláez, quien pidió antes que nada «que el partido transcurra con total normalidad». De hecho, indicó que, como el efectuado en la primera vuelta, «para eso es este acto. Quedamos muy satisfechos del ambiente del partido de ida». Peláez quiere que, «cuando los jugadores salgan al campo, todos los aficionados disfruten con su equipo. Tengo la esperanza de que veamos un malecón lleno, que haya un buen día de fútbol y un hermanamiento entre las dos ciudades más importantes de Cantabria». El mandatario del balompié regional reconoció tener el corazón partido y deseó que «el Racing consiga el ascenso y la Gimnástica logre mantener la categoría», aunque al final se mojó: «Teniendo en cuenta la puntuación que tienen los equipos, me gustaría que saliese victorioso el de mi ciudad: la Gimnástica».

El segundo capitán racinguista, Sergio Ruiz, afirmó que jugar a medio gas el domingo no es una posibilidad: «Es evidente que nuestra situación es mejor que la de la Gimnástica. Ellos necesitan más los puntos, pero nosotros vamos primeros y tenemos un objetivo que cumplir, que es quedar campeones lo antes posible. Iremos a por los tres puntos, como en todos los partidos». «Tenemos cierto margen de error», dijo el astillerense, pero prefiere no hacer uso de ese comodín: «Hasta el final, esto va a estar competido. Cuanto antes podamos ser primeros, mejor». Sergio Ruiz ya ha jugado en El Malecón con el Racing B y el Atlético Albericia, «pero nada que ver con este partido. Será un ambiente especial para un jugador cántabro como yo, así que hay que intentar darle una alegría a nuestra afición».

En el otro bando, Hugo Vitienes también reconoció que «un partido contra el Racing, para mí que soy de Torrelavega, es especial. La última vez que se jugó ni siquiera había nacido y me perdí el de la ida por lesión». El centrocampista blanquiazul es consciente de que «somos los que más lo necesitamos» y descartó que el Racing vaya a dar facilidades por su comodidad en la clasificación: «Sabemos que los jugadores del Racing son profesionales y van a intentar ganar. Tenemos que dar un plus más porque la necesidad es mayor». Se atrevió con un pronóstico. «Ojalá ganemos 1-0 con un gol mío», concluyó.

Le llegó el turno a los técnicos. El primero en hablar fue Iván Ania, que, como de costumbre, no quiere ni oír hablar de relajaciones. «Tenemos un objetivo que cumplir. Lo tenemos muy cerca pero queremos conseguirlo cuanto antes. Lo vamos a afrontar como siempre», comentó. Ania espera «una fiesta del fútbol cántabro. Esto es seguro». Y deseó que «cada uno disfrute con su equipo, pero que tengan en claro que vamos a salir a por el partido». En el vestuario, el míster verdiblanco considera que un choque como éste «genera un estrés añadido con respecto a un partido normal. La motivación extra ya viene». El técnico no sabe qué Gimnástica se encontrará, pero sí asumió que para el cuadro torrelaveguense «es importante sumar de tres en tres para salir de la zona baja». Por eso auguró «un partido disputado. Los derbis suelen tener poca continuidad en el juego. Con mucha intensidad y poco fútbol». De ahí que su receta será «igualar la intensidad del rival». «En este tipo de partidos la intensidad te lleva a cometer errores, con la cabeza muy fría y con el corazón caliente», cerró.

Por último, el entrenador gimnástico, Dani Mori explicó que «el líder es líder por algo. Ha hecho las cosas muy bien». Por eso, espera «un partido complicado y difícil para nosotros», aunque también explicó que «para nosotros no ha habido partido que no fuese difícil». Habló de «necesidad imperiosa» de ganar. Una urgencia «que llevamos teniendo desde que he venido». «Trataremos de llevar el partido a nuestro terreno. Cada partido es diferente y creemos mucho en lo que estamos haciendo», concluyó.