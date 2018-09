A punto de los 1.600 socios La Gimnástica ha visto crecer su masa social con el regreso a Segunda B. / María Gil Lastra La Gimnástica cuenta a día de hoy con 1.596 carnés en vigor, lo que duplica al número de 'abonados' con el que contaba la temporada pasada, enTercera JOSÉ COMPOSTIZO Sábado, 22 septiembre 2018, 07:47

La Gimnástica casi ha duplicado su número de socios. Si el año pasado rondaba los 900 (aunque el club solía redondear hacia los mil cuando se le preguntaba por su masa social), este año cuenta exactamente con 1.596 socios, siempre según las cifras oficiales del propio equipo. De estos, 742 son renovaciones, con lo que 854 se corresponden con nuevas incorporaciones. Así, los torrelaveguenses no se han quedado demasiado lejos, pero no han podido duplicar su masa social, puesto que se debe tener en cuenta a aquellos socios (no muchos) que por diversos motivos no hayan renovado su carné. De hecho, el año pasado el club superaba los 900 abonados, si bien sus propios responsables redondeaban al alza para hablar de aproximadamente mil socios cuando se les cuestionaba por la masa social.

Los tornos tampoco estarán disponibles para el partido ante el Amorebieta Toca esperar. Los tornos de El Malecón no estarán tampoco disponibles para el partido ante el Amorebieta, así que los controles de acceso a las instalaciones deportivas seguirán inutilizados de momento. El club quería comenzar a usarlos manteniendo controlados tanto el número de asistentes a los partidos como el acceso al campo de Mies de Vega. De momento, en la Gimnástica no quieren poner una fecha para el uso de los accesos , aunque siguen trabajando en poner a punto los sistemas de control. El retraso de la puesta en marcha se debe a la complejidad del trabajo que se estará realizando en cuanto a los controles para que los aficionados no tengan problemas a la hora de acceder a las gradas de las instalaciones deportivas torrelaveguenses. Los tornos funcionan, pero es el software que lee los códigos de barras y pequeños detalles relacionados con ellos es lo que está tardando más de lo debido. El club lleva trabajando con diversas empresas para que todo quede en óptimo estado y, de paso, profesionalizar el club mediante la informatización del control de acceso y la creación de un software que permita controlar el número de asistentes entre otras muchas ventajas para el club. Este salto de calidad ha retrasado la llegada de los carnés, aunque que ya está disponible el 95% que se encuentran en las oficinas de El Malecón y pueden recogerse con la previa presentación del resguardo que certifica el abono de dicha persona. El resto de abonos que aún no han llegado, lo harán la próxima semana.

La Gimnástica no ha alcanzado así el objetivo, tal vez quimérico en el primer curso, de alcanzar los dos millares de socios en la campaña de su regreso a Segunda División B, pero a cambio sí que ha conseguido incrementar notablemente su masa social.El clima de entusiasmo y de sentimiento gimnástico que se generó en Torrelavega a raíz del ascenso conseguido en Palma ha cristalizado en un fuerte incremento de la masa social. La Gimnástica espera que esta cantidad incluso crezca ligeramente, aunque ya lo hará con cuentagotas a falta de que se ponga en marcha o no una campaña de invierno.

El objetivo del club, en palabras de su presidente, Tomás Bustamante, durante la última asamblea celebrada en la Cámara de Comercio de Torrelavega es «acercarse al techo histórico del club, fijado en los 2.000 socios». Una cantidad que tuvo el conjunto de Mies de Vega durante las anteriores campañas en la división de bronce.

Al menos eso hay que creer en lo que se ha convertido en un ejercicio de fe, puesto que la Gimnástica no dispone (así lo ha reconocido a este periódico) de los datos históricos de abonados, una documentación que se habría perdido en los últimos años frutos de los diferentes cambios producidos en unas temporadas muy convulsas en el club que coincidieron acto seguido con la construcción del Nuevo Malecón.

La Gimnástica volverá a jugar en sábado en su visita a Sarriena La Gimnástica se medirá al Leioa el sábado 29 a partir de las 18.00 horas en Sarriena en el partido correspondiente a la sexta jornada de Liga. El equipo vizcaíno se medirá a los torrelaveguenses después de jugar esta jornada contra el Tudelano. Los de Jon Ander Lambea llevan de momento cinco puntos en el casillero –tres más que los blanquiazules– a falta de una semana para verse las caras. Los vascos van duodécimos después de acumular una victoria ante el Real Unión (1-2), dos empates ante Sporting B (0-0) y Calahorra (1-1) y la derrota por goleada ante el Athletic B (1-4) en Sarriena. Además, los vizcaínos llevan cuatro goles a favor, pero han encajado seis hasta el momento. Este fin de semana, el Leioa se desplaza al Ciudad de Tudela con la intención de ser el primer equipo que gane en el campo navarro esta temporada. El conjunto navarro lleva pleno de victorias en este arranque de temporada actuando como local, mientras que los vascos quieren sacudirse la mala imagen que dieron en casa ante los cachorros.

Los precios de los carnés de la Gimnástica oscilan entre los 180 euros de la tribuna y los 100 euros de los fondos, mientras que en Preferencia la cuota a abonar es de 140 euros. Además, los blanquiazules disponen de otro tipo de carnés, como el Noveccento, el de jubilado, infantil, de simpatizante, joven y un precio especial para los desempleados.

En un intento por animar a la masa social, el club ya anunció en su momento y ha confirmado que en caso de llegar a esos 2.000 socios –un horizonte muy complicado–, todos aquellos que hayan retirado su carnet disfrutarán de un 10% de descuento en entradas o bien en merchandising.

Diferencia de campos

Se da la circunstancia de que la Gimnástica ha disputado sis dos primeros partidos de Liga como local en dos estadios diferentes.En el primero de ellos, celebrado en Santa Ana (feudo del Tropezón), se vendieron en taquilla 250 entradas, siempre según la información facilitada por el club, mientras que para la segunda jornada como local (y cuarta de Liga), ya en El Malecón se dispensaron unas 200. A ellas hay que unir en ambos casos los socios que acudieron al campo sin necesidad de pagar, que fueron muchos más enEl Malecón.