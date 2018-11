Que siga la racha Fer y Camus se abrazan con Alberto y Cristian tras el gol de la Gimnástica en El Malecón ante el Mirandés. / Luis Palomeque La Gimnástica recibe al Izarra, un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 18 noviembre 2018, 08:03

torrelavega. La aeronave blanquiazul surca un cielo libre de turbulencias desde hace tres jornadas. Apuntalado el sistema defensivo -no ha encajado un gol en los últimos tres partidos-, al equipo le ha bastado con marcar un tanto al Mirandés y otro al Arenas para lograr dos victorias que le han servido para alejarse del peligro.

El reto ahora consiste en lograr tres victorias consecutivas, algo que supondría prolongar la buena racha y sumar diez de los últimos doce puntos. Para lograrlo, la Gimnástica debe superar esta tarde en El Malecón (17.00 horas) al Izarra, en un duelo entre dos equipos que pelean por idéntico objetivo. El equipo de Pablo Lago es decimoquinto con doce puntos y su situación no es tan preocupante como hace unas semanas. Otro triunfo le serviría para tomar mayor impulso en la tabla, dejando atrás a su rival de hoy -el Izarra marcha decimocuarto con un punto más-, aparte de la inyección de optimismo que les daría a los torrelaveguenses de cara al duelo de la próxima jornada contra el Racing.

El equipo no empezó mal el campeonato, empatando los dos primeros partidos contra grandes equipos. Sin embargo, los malos resultados que llegaron después -cuatro derrotas seguidas- sorprendieron incluso a los más pesimistas. Densos nubarrones se extendían en el horizonte del futuro gimnástico, que algunos veían oscuro, casi negro.

El dato 2 victorias consecutivas, si consiguen ganar a los de Estella esta tarde sumarán diez de los últimos doce puntos posibles.

Pero aquellas jornadas ya son historia y ahora los blanquiazules han recuperado su solidez, transformándose en ese conjunto difícil de abordar para cualquier rival. Sus recientes resultados ante oponentes de cierta entidad -Real Sociedad B, Mirandés y Arenas- son muestra de ello. Así pues. el equipo que esta tarde aguarda en El Malecón a los de Estella ha crecido y madurado jornada tras jornada y será un rival muy complicado de superar. Lago, que no puede contar para este encuentro con el sancionado Luis Alberto y que ha dejado fuera de la lista a Mati y Dani Salas, recupera en cambio a los delanteros Primo y Nacho Rodríguez. El primero retorna al equipo después de cumplir un partido de castigo por acumulación de tarjetas y el segundo lo hace una vez restablecido de sus dolencias musculares.

En la misma línea

El once blanquiazul podría ser muy parecido al que recibió al Mirandés hace un par de semanas. En los encuentros de casa el técnico asturiano sigue apostando por una defensa de cuatro, por lo que es probable que frente al Izarra continúe con la misma dinámica. De ser así, la línea de atrás la formarán Cristian y Bardanca en el puesto de centrales y Fer y Camus en el lateral derecho e izquierdo, respectivamente. En caso de que se decantase por una defensa de cinco, Borja Camus se uniría a los centrales y entrarían por la izquierda Docal, Rozas o Fermín. El doble pivote del centro del campo lo conformarán Cusi y Palazuelos. La veteranía y calidad de ambos los convierte en piezas básicas y su rendimiento hasta ahora está siendo notable, por lo que nada mueve a pensar que cualquiera de los dos pueda ocupar plaza en el banquillo.

Por delante se situará una línea de tres. Hugo Vitienes en la banda derecha es fijo, mientras que los otros dos puestos admiten varias opciones. En la mediapunta podrían jugar tanto Cagigas como Víctor, aunque tal vez lo haga este último, que en defensa refuerza el centro del campo y eso permite al equipo replegarse mejor. Rozas o Fermín se situarán en la izquierda, dependiendo de si el entrenador prefiere mayor presencia en ataque o más recorrido. En punta, por tanto, jugará un solo delantero. La pasada jornada esa plaza fue para Barbero, pero con la vuelta a la convocatoria de Primo será éste quien ocupe ese lugar en el once. De esta forma, Nacho Rodríguez saldría desde el banquillo en la segunda parte.

Los departamentos del club blanquiazul, más accesibles La Gimnástica estrenó esta semana una nueva forma de contacto con todos los departamentos del club que permitirá una comunicación más rápida y más directa. Así se podrá contactar desde la presidencia a la cantera pasando por las oficinas y administración, el director deportivo o el director general de la entidad. El método elegido para canalizar el contacto será a través del correo electrónico. Así, por ejemplo para enviar un comunicado a Tomás Bustamante la dirección es presidente@rsgimnastica.com; si es Carlos Bolado 'Chalana' el destinatario de la misiva habrá que dirigirlo a director.deportivo@rsgimnastica.com o cuando surja alguna duda relacionada con la parte más administrativa del club o se intente contactar con la oficina de la Gimnástica el destinatario será oficinas@rsgimnastica.com. Este sistema que se instauró esta semana está dentro de la política de profesionalización de la entidad torrelaveguense que está dando un salto cualitativo en las diferentes áreas de gestión.

Un rasgo que caracteriza a la Gimnástica esta temporada es la variación en el esquema táctico, dependiendo tanto del estado de los jugadores como de las características del rival, en este caso el Izarra. El conjunto navarro se mantiene fiel a su 1-4-2-3-1 tanto en casa como a domicilio, así que, salvo sorpresa, esta será la disposición táctica con la que saldrá de inicio en Torrelavega. El conjunto entrenado por Rodrigo Hernando atraviesa un mal momento. Después de un inicio prometedor, con tres victorias -a domicilio- y dos empates en los primeros cinco partidos, ha enlazado siete partidos sin ganar en los que solo ha obtenido dos puntos. Fuera de su estadio ha perdido en las tres últimas salidas, en las que no ha marcado un solo gol y ha encajado doce -cuatro le endosó el Langreo, dos el Calahorra y media docena el Athletic B-, números que dan ánimo a una Gimnástica que sigue una trayectoria ascendente.

Sin exceso de confianza

Pablo Lago no se fía de este tipo de datos. Basta con fijarse en su propio equipo para darse cuenta de que las tendencias no indican otra cosa que una mera estadística: la Gimnástica ganó al que no ganaba nadie (Mirandés) y también en Gobela, dónde solo un equipo (precisamente el rival de hoy de los blanquiazules -Izarra-) había salido victorioso. Lo único que vale aquí es lo que suceda en el propio partido. Y para que los blanquiazules ganen necesitan mantener la línea de los últimos compromisos, idéntica solidez atrás, disciplina táctica y máxima atención en los repliegues y en las jugadas a balón parado, tanto en ataque como en defensa.

El Izarra, a pesar de los malos resultados que ha obtenido en las últimas semanas, es un conjunto que cree en su propuesta futbolística y que no se arruga sea el que sea el oponente. Sus derrotas a domicilio con marcadores tan abultados podrían llevar a cualquiera a caer en un exceso de optimismo, pero sería un error. Este mismo equipo fue el que ganó en su casa al Arenas, al Vitoria y al Durango, algo que no deberían olvidar los blanquiazules. Así que, a pesar de lo plácido que pueda parecer el vuelo, no estaría de más abrocharse los cinturones.