Fútbol | Gimnástica «Sólo pedimos respeto» El colegiado González Esteban muestra la cartulina amarilla al gimnástico Primo por protestar su decisión de pitar penalti. / Luis Palomeque La Gimnástica eleva una queja al Comité Técnico de Árbitros después de que varias decisiones «nos estén perjudicando» en las últimas jornadas ADELA SANZ Torrelavega Martes, 23 octubre 2018, 07:19

La Gimnástica ha dicho basta. Los últimos arbitrajes han levantado varias ampollas en la ribera del Besaya y desde el club se preparó a largo de ayer una queja formal ante el Comité Técnico de Árbitros -órgano subordinado a la Real Federación Española de Fútbol que se encarga del funcionamiento y organización del mundo arbitral español-. La paciencia de los torrelaveguenses se acabó el domingo en el minuto 30 del partido ante la UD Logroñés. En ese momento, el colegiado del encuentro -Jon Ander González Esteban- señaló un penalti a favor de los riojanos. Los aficionados clamaron desde las gradas mientras que sobre el césped Primo y Cristian no se callaron ante el árbitro y ambos fueron amonestados con sendas amarillas por «hacer observaciones de orden técnico a una de mis decisiones», según se recoge en el acta.

Después del partido fueron Alberto Cusidor -uno de los pilares del equipo- y Pablo Lago quienes pusieron voz desde el vestuario a la queja sobre la inexistencia de la pena máxima. «Sólo pedimos respeto. El penalti no lo es en la vida. En esa jugada se producen varias decisiones en nuestra contra», explicó el mediocentro desde la sala de prensa de El Malecón. A continuación Pablo Lago, tampoco se mordió la lengua. «Desde mi posición el penalti no me parece absolutamente nada», sentenció el de Vegadeo. Pero esto es sólo la punta del iceberg de una serie de decisiones que no se consideran justas por parte del club de Mies de Vega.

Las polémicas Sanción excesiva. Los tres partidos de Rubén Palazuelos tras su expulsión ante el Leioa se considera «una decisión muy estricta». Gol anulado. El tanto de Hugo Vitienes ante el Gernika en El Malecón que no subió al marcador por fuera de juego de Cristian. Penalti. La pena máxima por supuesta mano dentro del área de Diego Bardanca en el minuto 30 del partido ante la UD Logroñés.

Decisiones perjudiciales

Tomás Bustamante, presidente de la Gimnástica, se mantiene en la misma línea que la afición y la plantilla a la hora de valorar algunas de las decisiones arbitrales de las últimas jornadas: «Tengo claro que sí se nos está perjudicando. No digo que sea algo buscado ni que lo hagan voluntariamente, pero que nos estamos viendo perjudicados por sus decisiones es una realidad».

El máximo mandatario blanquiazul se refiere a los anteriores dictámenes que comenzaron a enrarecer el ambiente entre gimnásticos y colectivo arbitral. «El gol anulado a Hugo Vitienes ante el Gernika, los tres partidos de sanción a Palazuelos -una decisión muy estricta y excesiva- y el penalti ante la UD Logroñés. Todo ello sin olvidar pequeños detalles como por ejemplo que pitó el final del primer tiempo cuando había un saque de esquina a favor y en el minuto 44. Eso sin entrar ya en la actitud del colegiado» -enumera Bustamante- son las causas de un cabreo insostenible ya en el tiempo por parte del club.

La junta directiva de la Gimnástica espera que «se nos trate con respeto», continúa Bustamante eligiendo prácticamente las mismas palabras que Cusidor. «Somos una entidad centenaria que acabamos de volver ahora a Segunda B, pero se nos tiene que tratar con el mismo respeto e igual que al resto de los equipos que disputan la competición».

Ahora la Gimnástica se basará en las tres decisiones erróneas que consideran más destacadas para justificar la queja formal. La primera fue la sanción de tres partidos a Rubén Palazuelos tras la expulsión del jugador ante el Leioa. El centrocampista vio la tarjeta roja por protestar al juez de línea y por provocar a un jugador contrario. En las oficinas de El Malecón se valoró defender sus derechos y tratar de que la sanción fuera menor, aunque no se consiguió.

Si ya andaba el ambiente con aires de marejada, el gol anulado a Hugo Vitienes en el partido ante el Gernika que se disputó en El Malecón no ayudó a rebajar la tensión en el ambiente. El tanto se anuló «por supuesto fuera de juego de Cristian, que además impidió la visión del portero» y hubiera supuesto que la Gimnástica se adelantase en el marcador ante el equipo vasco. Así que tras estos antecedentes, a la tercera fue la vencida y los blanquiazules no han querido dejar pasar ninguna más.