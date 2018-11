Golf «El Gran Premio es un torneo especial» Andrea Noriega estudia la posible trayectoria de una bola en uno de los greens del Real Golf de Pedreña. / Sane Andrea Noriega, la vencedora del Gran Premio de Golf de El Diario Montañés, jugará como amateur en el próximo Campeonato de España para profesionales MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 6 noviembre 2018, 00:31

No sería descabellado pensar que los primeros pasos de Andrea Noriega (Torrelavega, 24 de marzo de 1996), fuesen en un campo de golf. «Mis padres jugaban por entonces en Mogro y me llevaban al campo con ellos». Ese deporte de enfrentarse a uno mismo y a un campo le atrapó para siempre a partir de los diez años, «cuando hice algunos amigos con los que podía quedar para jugar». Con el paso del tiempo, el nivel de la torrelaveguense no ha parado de aumentar. Algo que ha demostrado en las distintas ediciones de una competición, el Gran Premio de Golf de El Diario Montañés, que ha ido creciendo con ella. Participante desde el año 2010 como infantil, en la edición siguiente ya compitió en la categoría de damas. En el año 2013, ya ganó la clasificación general femenina y la general scratch. Y en este 2018 se ha llevado la victoria absoluta en el torneo.

El triunfo le ha llegado en el Gran Premio a pesar de que «llevaba un mes sin jugar ¡Porque estudio y a la vez trabajo! Estudio un Máster en Ciencia de Datos en la Universidad de Cantabria y trabajo en la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, gracias a una beca de prácticas». Apenas quedan los fines de semana para dedicarle tiempo al golf. Por el momento, la posibilidad de ser profesional en este deporte está un poco aparcada. «Es el sueño de cualquier joven que lleva prácticamente toda la vida jugando. Pero eso requiere mucho dinero y sacrificio y, en mi caso, le doy prioridad a los estudios. Aunque no descarto el entrenar para ser profesional cuando haya acabado de estudiar». Aún así, pronto tendrá la oportunidad de medir su nivel ante las profesionales. El Campeonato de España femenino se celebrará en Pedreña entre los próximos 14 y 16 de noviembre. «Ya sólo jugar en este campeonato es todo un honor. Aunque las profesionales ya juegan a otro nivel, creo que puedo dejar el listón bastante alto. Me gustaría conseguir un puesto destacable».

El domingo ganó en Pedreña con una tarjeta de 74 golpes -«mi juego fue bastante sólido, aunque con pequeños errores entendibles por la falta de entreno», reconoce- en un campo de par 70. Pero Noriega tiene registros en Pedreña aún mejores. «Tengo un -4 en el Memorial Marcelino Botín de 2014», afirma. Admiradora «desde pequeña» de Tiger Woods, sin especiales manías en su deporte y con aficiones como las excursiones por la naturaleza, ver series en la tele o actividades como el dibujo o la pintura, no se pierde una edición del Gran Premio de Golf desde hace años porque «la organización es inmejorable. Además, se juega en la mayoría de los campos de Cantabria, lo que aporta dinámica. Por otro lado, los premios son muy atractivos gracias a los patrocinadores y siempre hay un gran compañerismo. Todo eso lo hace un torneo especial en Cantabria». Si los estudios y el trabajo le dejan algo de tiempo, en 2019 volverá a estar en el Gran Premio de Golf de El Diario Montañés. «Haré todo lo posible por volver a jugarlo para defender el título».