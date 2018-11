Golf Un Gran Premio para Andrea Noriega La golfista del club La Junquera se hace con la victoria en la final que se jugó en Pedreña MARCO G. VIDART SANTANDER. Lunes, 5 noviembre 2018, 07:43

Fin de fiesta. Y en el mejor lugar posible. El Gran Premio de Golf de El Diario Montañés coronó ayer en el Real Golf de Pedreña a sus últimos ganadores. Tras seis pruebas disputadas a lo largo de la primavera y el verano, la cuna del golf en Cantabria ponía el broche de oro. Y una mujer se convertía en la ganadora de la clasificación general. La de scratch, esa que tiene en cuenta los golpes netos, los efectuados en el recorrido, se la llevó Andrea Noriega. Una asidua desde hace muchos años a una competición antes denominada Circuito Montañés y Circuito Social y que en este 2018 ha cambiado de nombre y de formato. Y con un éxito apabullante. Cerca de 800 jugadores han participado en las pruebas de una competición que ya se ha puesto a pensar en la edición de 2019.

Tras varias semanas de borrascas, restos de huracanes u olas de frío polares, el tiempo dio una tregua. Y ayer, el día para jugar al golf era simplemente perfecto. Un total de 28 jugadores se daban cita en la cuna del golf en Cantabria. Los ganadores de las respectivas categorías a lo largo de los seis torneos precedentes: Mataleñas (9 y 10 de junio), Santa Marina (23 de junio), Abra del Pas (7 de julio), Nestares (21 de julio), Real Golf de Pedreña (29 de julio) y Ramón Sota (26 de agosto). Muchos de los participantes no habían pisado el campo más señero y antiguo de Cantabria. El lugar donde empezó todo y del que salieron los nombres sagrados del golf cántabro. Primero, Ramón Sota. Y luego, su sobrino, Severiano Ballesteros.

«Cuando han pisado por primera vez el recorrido, han dicho que es como pisar una alfombra», señala Nemesio Ochoa, director del Comité Técnico del Gran Premio de Golf de El Diario Montañés. «Es un campo que no es muy difícil, aunque los greens son muy rápidos. Pero lo que de verdad impone a los que nunca han jugado en Pedreña es el nombre en sí, la historia que hay detrás». Aún así, ese presunto miedo escénico pasa pronto. «Yo creo que la gente se motiva más por jugar en un campo como este. Los golfistas que no han jugado nunca aquí se adaptan bien», comenta Jesús Cayarga, director deportivo del campo pedreñero. «Yo creo que ponen más empeño. Miedo escénico no tienen».

Como ha sido habitual en todos los torneos de este Gran Premio de Golf de El Diario Montañés, hubo cuatro categorías en liza. En la primera categoría masculina, el triunfo fue para Manuel Loring, jugador del Real Golf de Pedreña. Segundo se clasificó José de la Llama (Federación Cántabra de Golf). Tras ellos, tres golfistas del Club Mataleñas. Vicente Obeso se clasificó en la tercera plaza, con Manuel del Campo empatado con él. Luis José Calle fue quinto.

En la segunda categoría masculina, la victoria en Pedreña correspondió a Jaime Cubo (Vallromanes), seguido de Eduardo Rodríguez y Eduardo Pellón, ambos de la Federación Cántabra. La cuarta plaza correspondió a Álvaro Martínez (Mogro) y la quinta a Juan José Zubieta, golfista del campo Ramón Sota.

En la categoría de damas Rocío Lanza (Abra del Pas) se hacía con la primera plaza en Pedreña, seguida de Isabel Loring (Real Golf de Pedreña) y de María Concepción Pérez (Club Mataleñas). Otras dos representantes del club santanderino, Stella Gautschi y Elena Lanza ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente.

En esa clasificación femenina faltaba la gran protagonista de la jornada. Con su victoria en la clasificación general, salía de ese listado de las mejores féminas para pasar a la más importante de todas. Y con un registro de postín. En los 18 hoyos del trazado pedreñero, Andrea Noriega firmaba unos espectaculares 74 golpes. Sólo cuatro más que los 70 que indica el par del campo. La jugadora de La Junquera, otro de los campos del municipio de Marina de Cudeyo, se hacía con la victoria por apenas un golpe sobre Manuel Loring. El golfista local se quedaba con 75 golpes.

Gran participación

Pedreña ponía así el punto y final a casi cinco meses de torneo desde que el campo santanderino de Mataleñas iniciase la competición allá por el mes de junio. Un Gran Premio que ha pasado por casi todos los campos de la región y que ha dejado participaciones muy altas en cada una de las jornadas. «La cifra total, aproximada, es de 800 jugadores. Lo que nos han dicho los participantes es que están encantados con las novedades y con el formato de esta edición», señala Ochoa. Además de luchar por la clasificación de cada prueba, «el premio de jugar la final en un campo como el de Pedreña supone mucho. Es un aliciente muy grande el poder jugar en un campo que no es sólo el más representativo de Cantabria, sino uno de los más importantes de España. Y por la historia que evoca, de Europa».

«La participación ha sido muy numerosa. Y se ha jugado en muchos campos de la región. Lo que hace esta competición es aglutinar a todos los golfistas de Cantabria». Luis Revenga, presidente de Editorial Cantabria, está más que satisfecho por el éxito del Gran Premio de Golf de El Diario Montañés 2018. Los jugadores ya pueden entrenar para la próxima edición. «Porque repetiremos el año que viene».