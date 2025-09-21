El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Alonso y Los Potros Z, ganadores del Trofeo Produque. ANBE
Hípica

Las amazonas mandan en Heras

Elena Vázquez logró el triunfo en la prueba reina de la jornada y el cántabro Pablo Movellán subió al podio

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La segunda jornada del concurso nacional de salto de categoría tres estrellas tuvo un marcado dominio femenino. El día comenzó con una de las ... pruebas más concurridas del programa, con 51 binomios disputando la victoria. La más rápida fue la amazona Anne López Peixoto, que con un tiempo de 60.36 segundos se alzó con el primer puesto. La acompañó en el podio Andrea Tellería, a tres segundos de la ganadora, y completó el trío de honor Luis Manuel Gutiérrez, con un crono de 63.90.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las amazonas mandan en Heras

Las amazonas mandan en Heras