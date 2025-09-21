Las amazonas mandan en Heras

La segunda jornada del concurso nacional de salto de categoría tres estrellas tuvo un marcado dominio femenino. El día comenzó con una de las ... pruebas más concurridas del programa, con 51 binomios disputando la victoria. La más rápida fue la amazona Anne López Peixoto, que con un tiempo de 60.36 segundos se alzó con el primer puesto. La acompañó en el podio Andrea Tellería, a tres segundos de la ganadora, y completó el trío de honor Luis Manuel Gutiérrez, con un crono de 63.90.

La primera de las pruebas oficiales del día reunió a 63 duplas y ofreció un desenlace de infarto. El triunfo fue para el asturiano Gonzalo Menéndez, que con Letaway de Sorribas marcó un rapidísimo 33.42 segundos. Muy cerca se quedó Daniel Ocaña, a tan solo 40 centésimas, mientras que Janire Junquera logró la tercera posición a apenas segundo y medio del vencedor.

Ya en la primera hora de la tarde, 52 binomios midieron sus fuerzas en una de las pruebas con mayor exigencia técnica: el Trofeo Produque. La victoria fue para la amazona Irene Alonso, que brilló con Los Potros Zeta, al completar el recorrido en 62.86 segundos. A tan solo dos segundos se clasificó en segunda posición el cántabro Pablo Movellan, mientras que el tercer lugar fue para Mónica Hernández, cuatro segundos por detrás de la ganadora.

La prueba reina de la jornada, el Pequeño Gran Premio Restaurante Itxaski, congregó a 45 jinetes y sus monturas y mantuvo en vilo al público. Tras una primera ronda muy disputada, 12 binomios accedieron al desempate. La más rápida fue la amazona Elena Vázquez, que con un brillante recorrido firmó un tiempo de 45.52 segundos. El segundo puesto fue para Naraziz Rivela, a tres segundos de la ganadora, y el tercero para el asturiano Pablo Santiago Artime, con un derribo en el desempate.

La jornada concluyó con las pruebas de menor altura, que también despertaron gran interés entre los aficionados. Se disputaron recorridos sobre 1,00 m (31 binomios), 0,80 m (24 binomios) y 0,50 m (seis binomios), sirviendo de cierre perfecto para un sábado cargado de emoción y deporte.

En la jornada de hoy, el concurso de Heras pondrá el broche final con la jornada de clausura. El gran protagonista será el Gran Premio Banco Santander, sobre una altura de 1,40 metros y con una dotación de 5.000 euros en premios, que promete un cierre espectacular para esta edición del Heras Autumn ShowJumping Banco Santander 2025.