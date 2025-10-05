El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tenis celebra uno de sus goles en medio del aguacero. Daniel Pedriza
Hockey

Un árbitro llega tarde y el Tenis gana al Sardinero

El juez de partido llegó más tarde de la hora, lo que obligó a que el derbi santanderino de la División de Honor femenina se disputara con mucho retraso

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Tenis y el Sardinero han protagonizado este sábado un insólito derbi santanderino que se disputó con retraso después de que el juez de ... partido no llegara a tiempo, lo que impidió que arrancara el encuentro, de la máxima categoría nacional de hockey y tuvo a los dos equipos esperando en el Complejo Ruth Beitia a que pudiera arrancar el juego hasta que al fin lo hizo con más de una hora de retraso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva
  10. 10

    Santander sigue el rastro de la luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un árbitro llega tarde y el Tenis gana al Sardinero

Un árbitro llega tarde y el Tenis gana al Sardinero