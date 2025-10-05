Un árbitro llega tarde y el Tenis gana al Sardinero

El Tenis y el Sardinero han protagonizado este sábado un insólito derbi santanderino que se disputó con retraso después de que el juez de ... partido no llegara a tiempo, lo que impidió que arrancara el encuentro, de la máxima categoría nacional de hockey y tuvo a los dos equipos esperando en el Complejo Ruth Beitia a que pudiera arrancar el juego hasta que al fin lo hizo con más de una hora de retraso.

En lo deportivo, el Tenis se impuso 3-1 al Sardinero en un partido en el que se adelantó a los cinco minutos con tanto de Michelle Fillet que tres minutos después neutralizó Esther Canales. Con ese resultado terminó el primer cuarto, y ya en el segundo el Tenis volvió a colocarse en franquía gracias a un gol de María Poo que le permitió llegar al descanso con ventaja de 2-1.

En un partido igualado, el tercer cuarto transcurrió sin novedades en lo que al marcador se refiere, y fue ya en el cuarto y último cuando una nueva diana de Fillet, esta a cuatro minutos y medio para la finalización del tiempo reglamentario, propició el 3-1 final.

Este resultado aúpa al Tenis a la cuarta posición provisional, aunque con un partido más que los tres primeros en una jornada que se completará hoy, mientras que el Sardinero transita por la zona templada de la clasificación con cuatro puntos en otras tantas jornadas tras sumar una victoria, un empate y, con la de este sábado, dos derrotas.

En cuanto a la categoría masculina, el Tenis empató a dos en casa, en este caso frente al Jolaseta, mientras que el recién regresado Sardinero visita a partir de las 10.45 horas el campo del recién ascendido Sanse Complutense.