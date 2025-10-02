La ARC valora la fusión de sus dos grupos

Con la temporada 2025 ya finalizada y las categorías para el próximo curso asignadas, la ARC sopesa la posibilidad de fusionar sus dos grupos ante ... la escasez de equipos en el 2, que constituye la tercera categoría del Cantábrico (Galicia cuenta con su propia competición conectada a la ACT). La ARC 2 ya ha experimentado en los últimos veranos un progresivo descenso en el número de participantes, pero salvo que la situación cambie, la actual es, por el momento, más extrema. Si el año pasado fueron seis barcos en liza, ahora son cinco los que parecen decididos a salir al agua: los vascos de Portugalete y Busturialdea y tres cántabros: los recién descendidos Castro y Camargo y un Laredo que este verano ha regresado a las ligas. Lo hizo con remeros de casa y un puñado de cedidos por Kaiku y confía en repetir experiencia, si bien todavía no lo ha podido confirmar con plena certeza. Tiene aún tiempo, puesto que la inscripción se formaliza entre febrero y marzo.

Santoña, por su parte, trabaja por echar el bote al agua, pero por el momento cuenta solo con una docena de remeros, con lo que, aunque con margen suficiente para el batel y la trainerilla, aún no sabe si podrá competir en Liga, como es su objetivo. Ya lo consiguió en 2024, pero el año pasado se quedó en tierra.

Ampliar Laredo prevé participar en la tercera categoría. Juanjo Santamaría

Con esta situación, se ha abierto el debate sobre una posible unificación de la categoría. Por una parte recomendable para evitar una Liga con muy pocos contendientes, pero con la dificultad añadida de que, de sumarse nuevos clubes a un grupo único, las regatas no podrían completarse ya en solo tres tandas. Tendrían que crecer, al menos, hasta una cuarta y muy probablemente a una quinta. La otra alternativa, articular otro sistema de competición.

La Asociación de Clubes de Remo, que engloba a los equipos vascos y cántabros inmediatamente por detrás de la ACT debe celebrar en el último trimeste del año (probablemente este mismo mes de octubre) una asamblea en la que resulta probable que el juez único o algún equipo proponga la unificación, que después deberían aprobar los propios clubes, quizá ni siquiera en esa asamblea

Dependerá, además de sus intereses y de lo factible o no que vean el cambio, del número de traineras que finalmente se enrolen en la ARC2, de lo que en estas fechas se puede tener una ligera previsión, pero no certeza absoluta, dado que la inscripción se produce en 2026. El caso de Santoña no es el único. Donostiarra B también ha valorado sacar un segundo bote para foguear a remeros a los que el salto a ACT se les haga aún muy grande y también Santurtzi valoró lo propio, aunque con su ascenso a la máxima categoría puede tener ahora otras prioridades.

Lo que está claro es que, de continuar el actual reparto, Cantabria contará con dos representanes en ARC (Astillero y Pedreña) y entre dos y cuatro en ARC 2: los recién descendidos Camargo y Castro, con muchísima probabilidad Laredo y, si reúne un grupo suficiente, Santoña.