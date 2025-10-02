El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Castro y Camargo son las dos traineras descendidas a Segunda RFEF. Juanjo Santamaría
El futuro del remo

La ARC valora la fusión de sus dos grupos

La escasez de equipos en la tercera categoría puede llevar a la unión de los dos escalones por debajo de la Liga ACT

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Con la temporada 2025 ya finalizada y las categorías para el próximo curso asignadas, la ARC sopesa la posibilidad de fusionar sus dos grupos ante ... la escasez de equipos en el 2, que constituye la tercera categoría del Cantábrico (Galicia cuenta con su propia competición conectada a la ACT). La ARC 2 ya ha experimentado en los últimos veranos un progresivo descenso en el número de participantes, pero salvo que la situación cambie, la actual es, por el momento, más extrema. Si el año pasado fueron seis barcos en liza, ahora son cinco los que parecen decididos a salir al agua: los vascos de Portugalete y Busturialdea y tres cántabros: los recién descendidos Castro y Camargo y un Laredo que este verano ha regresado a las ligas. Lo hizo con remeros de casa y un puñado de cedidos por Kaiku y confía en repetir experiencia, si bien todavía no lo ha podido confirmar con plena certeza. Tiene aún tiempo, puesto que la inscripción se formaliza entre febrero y marzo.

